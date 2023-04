Stando alle recenti affermazioni di Jason Schreirer, Marvel’s Spider-Man 2 potrebbe fare il suo debutto sugli scaffali di tutto il mondo nel mese di settembre 2023, in perfetta continuità con quanto accaduto con il primo capitolo della saga, uscito nel settembre 2018 per Playstation 4.

Il noto giornalista di Bloomberg (ex Kotaku), il quale si è dimostrato in più occasioni una fonte autorevole e meritevole di considerazione in materia, avrebbe quindi confermato le indiscrezioni che circolano i rete da tempo.

Spider-Man 2 in September could be a factor, too — Jason Schreier (@jasonschreier) April 13, 2023

Marvel’s Spider-Man 2: un successo assicurato?

In risposta ad un utente, il quale si interrogava sui possibili motivi che avrebbero determinato il posticipo di Suicide Squad: Kill The Justice League al mese di febbraio 2024, Schreirer risponde che il motivo principale di tale scelta sia l’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 proprio nel mese di settembre.

L’amichevole Spider-Man di quartiere sembrerebbe quindi un mostro troppo grande per l’opera di Rocksteady, la quale avrebbe quindi preferito evitare un conflitto diretto col titolo ed assicurare una maggiore visibilità di Suicide Squad (dopo aver anche massimizzato le performance del gioco, le quali non sembrerebbero ancora pienamente convincenti).

C’è però da tener presente una cosa: Uno dei titoli più attesi nell’universo Xbox e PC, Starfield, sarebbe in procinto di uscire proprio nel mese di settembre. L’uscita catalizzerebbe sicuramente l’attenzione di una larga fetta dei videogiocatori e costituirebbe un temibile concorrente per il nostro supereroe preferito.

Nonostante quanto appena detto, ci teniamo a ricordarvi che le informazioni riportate sono ancora mere congetture e che ancora nessuna conferma ufficiale sia stata rilasciata da Sony Interactive Entertainment. La casa giapponese potrebbe infatti agire con molta calma prima dell’annuncio di Marvel’s Spider-Man 2, rilasciando questa bomba nel corso del possibile showcase che si terrà quest’estate. Negli stessi mesi avremmo, secondo questo ragionamento, anche l’apertura dei preorder per questo nuovo capitolo.

Per rimanere aggiornati sulla vicenda e non perdervi nessuna notizia su Marvel’s Spider-Man 2 e sul mondo videoludico in generale, continuate a seguire Hynerd.it su tutti i suoi canali!