Durante la serata di stasera andrà in onda un evento State of Play dedicato interamente a Final Fantasy 16, la nuova esclusiva PS5.

Indice dei contenuti State of Play: una vetrina dedicata a Final Fantasy 16

Manca sempre meno all’uscita dell’attesissimo Final Fantasy 16, il nuovo significativo tassello della scacchiera di Square Enix, il quale entrerà a far parte della mitologia di una delle saghe più amate di sempre. In attesa del rilascio ufficiale, Sony ha annunciato un nuovo evento State of Play in arrivo per la giornata di oggi, dedicato interamente al sedicesimo capitolo della saga partorita dalla software house giapponese.

State of Play: una vetrina dedicata a Final Fantasy 16

Comunicato attraverso un comunicato ufficiale rilasciato sul PlayStation Blog, l’evento si terrà durante la giornata di oggi 13 aprile alle ore 23.00 italiane e potrà essere seguito sia su Twitch che su Youtube, come annunciato dalla stessa Sony. La diretta avrà una durata totale di 20 minuti, anche se potrebbe durare qualche attimo in più.

Questo nuovo sipario dedicato a Final Fantasy 16 ci darà la possibilità di addentrarci ancor di più in profondità nella struttura del gameplay, preparandoci così al lancio in esclusiva PS5 dal 22 giugno. La “giocabilità” non sarà l’unico aspetto preso in esame, infatti, stando a quanto scritto sul blog ufficiale, scopriremo: “dettagli sull’ambientazione dark fantasy del gioco, sui potenti Eikon e i loro Dominanti e sul sistema di combattimento spettacolare anticipato nei primi trailer“.

Inoltre questi non saranno gli unici dettagli ad essere svelati su Final Fantasy 16, dato che PlayStation Blog promette che lo State of Play includerà anche tanto altro nel corso dell’arco della sua durata, possiamo dunque aspettarci la rivelazione di ulteriori particolari interessanti.

La curiosità per il nuovo capitolo della saga di Final Fantasy sta aumentando a dismisura, nel caso vogliate sfamare questa fame insaziabile di conoscenza vi invitiamo a segnare sul vostro calendario l’evento State of Play programmato per questa notte, così da scoprirne tutti i retroscena. Infine, Square Enix ha elogiato fortemente la console next-gen di casa Sony, dichiarando che l’esistenza di Final Fantasy 16 è frutto della potenza di PS5.