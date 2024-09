Monster Hunter Wilds: Il Successo di World Costringe Capcom a Prolungare lo Sviluppo

Monster Hunter Wilds, il nuovo capitolo della celebre serie di Capcom, ha bisogno di più tempo per lo sviluppo. La decisione è arrivata a causa del successo straordinario di Monster Hunter World, che ha alzato notevolmente le aspettative sia per i fan che per gli sviluppatori.

Secondo le ultime notizie, Capcom si trova ad affrontare una sfida significativa: il successo di World ha ridefinito gli standard per la serie, spingendo il team di sviluppo a prendere più tempo per assicurarsi che Monster Hunter Wilds possa essere all'altezza delle aspettative. World, con le sue vendite record e l'ampio consenso sia della critica che del pubblico, ha imposto un nuovo livello di qualità che il prossimo capitolo dovrà eguagliare o addirittura superare.

Monster Hunter Wilds era originariamente programmato per una finestra di rilascio più vicina, ma Capcom ha scelto di estendere il periodo di sviluppo per implementare nuove idee e migliorare ulteriormente il gameplay. La decisione riflette la volontà di Capcom di garantire che Wilds non solo sia un degno successore di World, ma anche che porti innovazioni e miglioramenti significativi. In questo modo, Capcom punta a offrire un'esperienza di gioco che soddisfi appieno la comunità dei giocatori.

Nonostante questa scelta possa deludere coloro che speravano di giocare presto al nuovo titolo, il prolungamento dei tempi di sviluppo rappresenta un'opportunità per migliorare ogni aspetto del gioco. La priorità per Capcom è di assicurarsi che ogni dettaglio sia curato e che il gioco finale offra un'esperienza memorabile, come è stato per Monster Hunter World. Questo approccio meticoloso potrebbe risultare in nuove meccaniche di gioco, miglioramenti grafici e un'esperienza complessiva più raffinata.