Monster Hunter Wilds: La Nuova Frontiera Selvaggia

"Monster Hunter Wilds", il nuovo capitolo della celebre serie di Capcom, trasporta i giocatori in un mondo vasto e dinamico. Ambientato in territori che spaziano da aridi deserti a rigogliose foreste, i player assumono il ruolo di cacciatori di mostri. L'obiettivo è mantenere l'equilibrio dell'ecosistema e scoprire i segreti delle nuove terre, utilizzando le risorse ottenute durante le cacce per creare armi e armature sempre più potenti.

Novità di Monster Hunter Wilds

Mondo Vivente

Il world building è sempre stato uno dei punti di forza della saga di Capcom e anche a questo giro le aspettative sono state superate dopo la visione dei trailer forniti durante le ultime livestream.

Il mondo di Monster Hunter Wilds è ricco e vibrante, con flora e fauna che interagiscono tra loro in maniera realistica nella nuova location delle "Terre Proibite". La mappa delle Terre Proibite è divisa in vari ecosistemi, seguendo la classica tendenza di tutti i Monster Hunter, ma quest'anno vengono introdotti i cambiamenti climatici e ambientali. Essi influenzano il comportamento dei mostri e dei cacciatori, creando un’esperienza di gioco dinamica e coinvolgente senza precedenti nei titoli Monster Hunter.

Hunting, Personaggi e Mostri

In Monster Hunter Wilds la caccia in è resa ancora più immersiva grazie a nuove meccaniche e strumenti, infatti come erano stati gli insetti-filo in "Rise" e "Sunbreak" anche in Wilds ci aspetteremo una nuova meccanica. Tra queste ci sono trappole avanzate, la possibilità di arrampicarsi in maniera più agile e nuovi metodi di rilevamento dei mostri. Le battaglie mantengono la loro parte strategica e richiedono coordinazione e pianificazione, sia in solitaria che in gruppo.

I personaggi di Monster Hunter Wilds includono una varietà di cacciatori e assistenti, ognuno con le proprie abilità e storie. Oltre ai vari NPC, di cui alcuni vengono già presentati, i cacciatori, che verranno impersonati dai giocatori, possono personalizzare il proprio aspetto fisico, potenziare il proprio equipaggiamento e specializzarsi in diverse tecniche di caccia, mentre gli assistenti offrono supporto vitale durante le spedizioni.

Anche in Wilds abbiamo sempre il ritorno come assistenti dei pet Canyne & Felyne, ormai amati da tutti i player nuovi e vecchi, inoltre avremo anche una nuova cavalcatura il Seikret. Questa nuova cavalcatura è agile con un olfatto sviluppato, che guida automaticamente verso gli obiettivi. Permette di usare la fionda e altri oggetti durante la cavalcata per rigenerare salute, affilare armi o raccogliere materiali. Inoltre, consente di portare un'arma aggiuntiva, facilitando il cambio di equipaggiamento durante la caccia.

In Monster Hunter Wilds ogni mostro è unico e ha sviluppato caratteristiche straordinarie per adattarsi ai suoi ambienti. Alcuni dei mostri principali includono:

Balahara : una creatura possente con corazza impenetrabile.

: una creatura possente con corazza impenetrabile. Doshaguma : un orso enorme noto per la sua forza bruta.

: un orso enorme noto per la sua forza bruta. Chatacabra: un anfibio furtivo con abilità mimetiche.

A fine del secondo trailer è possibile notare un mostro particolare con sembianze draconiche e un'affinità all'elettricità, che sia un boss o un drago antico non è stata data informazione, ma sicuramente sarà un mostro chiave per l'economia del gioco.

Release e vantaggi

Come già annunciato durante lo State of Play e in altre streaming del Summer Game Event abbiamo già un grande numero di informazioni riguardanti uscita del gioco e piattaforme che lo ospiteranno:

Data di uscita : 2025

: 2025 Piattaforme : PS5, Xbox Series X|S, Steam

: PS5, Xbox Series X|S, Steam Modalità di gioco : Singolo giocatore (online: 1-4)

: Singolo giocatore (online: 1-4) Crossplay: Supportato

Inoltre i giocatori con dati di salvataggio di "Monster Hunter: World" o "Iceborne" riceveranno un set di armature e armi speciali bonus, migliorando così la loro esperienza di gioco fin da subito.