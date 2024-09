PlayStation 5 Pro: La Nuova Potenza di Sony

Sony ha ufficialmente svelato la PS5 Pro , che rappresenta un'evoluzione tecnica della PlayStation 5 con migliorie significative. Durante la presentazione, Mark Cerny , Lead Architect, ha ribadito l'importanza delle performance e dell'interattività, fattori apprezzati dai giocatori . Per questo motivo Sony si ha voluto offrire ai giocatori la possibilità di scegliere tra due modalità di resa grafica: la Fidelity Mode e la Performance Mode . La prima offre un ambiente più dettagliato a appagante, a discapito però dei fotogrammi al secondo, che non potranno superare i 30. La Performance Mode punta invece sul frame rate e l'interattività con i suoi 60 fps, discapito però dei dettagli grafici.

Cerny ha sottolineato che la PS5 Pro migliorerà automaticamente le prestazioni e la grafica dei giochi già esistenti , garantendo un'esperienza più fluida e visivamente appagante senza sacrificare il frame rate, grazie a un sistema di Game Boost che ottimizzerà oltre 8.500 titoli PS4 e PS5 . Questo aumenterà le prestazioni offrendo una nuova esperienza anche per titoli già giocati. Questi miglioramenti si rivolgono principalmente ai giocatori che desiderano un' esperienza di gioco di alto livello , puntando a portare il gaming next-gen a un livello ancora superiore.

La PS5 Pro sarà disponibile dal 7 novembre 2024 al prezzo di 799,99 euro . Sony punta ancora una volta a ridefinire il gaming di nuova generazione, mantenendo il design originale ma introducendo miglioramenti sotto il cofano, ideali per i giocatori più esigenti. I preordini inizieranno il 26 settembre 2024 .

L’introduzione della PS5 Pro si rivolge principalmente a chi cerca performance al top e grafica di altissimo livello, affermandosi come la console perfetta per i giochi del futuro.

In conclusione, la PlayStation 5 Pro rappresenta un significativo passo avanti nel mondo del gaming, offrendo prestazioni superiori grazie a una GPU più potente, ray tracing avanzato e upscaling AI innovativo. Con la possibilità di godere di esperienze grafiche senza compromessi e un frame rate stabile, la PS5 Pro si pone come la scelta ideale per i giocatori che desiderano massimizzare la qualità visiva senza sacrificare la fluidità. Il supporto ai giochi esistenti, unito a queste nuove tecnologie, garantisce una console capace di ridefinire gli standard del gaming di nuova generazione​