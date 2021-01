Chi sono i personaggio più forti dei videogiochi? Ve lo sarete domandati tutti qualche volta mentre non riuscivate a prendere sonno o in qualche chiacchierata fra amici. Per facilitarvi il lavoro, ecco la risposta. Qui ci sono i 25 personaggi più forti dei videogiochi, senza nessun criterio di valutazione preciso.

Ma prima delle piccole precisazioni.

Nota bene

Solo 1 personaggio per franchise

Solo personaggi di cui abbiamo prove della propria forza, niente divinità menzionate mezza volta nella lore di qualche gioco

Niente personaggi provenienti da giochi su licenza

La classifica contiene alcuni spoiler

Qui troverete mostri, mutanti, superuomini e persino divinità nella classifica dei 25 personaggi più forti dei videogiochi.

25. Kazuma Kiryu

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Yakuza/Ryu Ga Gotoku

Indubbiamente ci sono pezzi grossi più forti, ma è giusto cominciare con il primo e ultimo personaggio completamente umano della classifica: Kazuma Kiryu. Il protagonista di Yakuza non ha nessun potere speciale, è semplicemente un combattente perfetto sotto tutti i punti di vista. Rapidissimo e al contempo fortissimo, maestro di molteplici arti marziali e nell’utilizzo di armi e con un’incredibile resistenza, questo è il Drago di Dojima.

Imprese notevoli: aver sconfitto contemporaneamente 100 uomini armati da solo; battuto due tigri a mani nude; sconfitto uno squalo a pugni.

24. Albert Wesker

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Resident Evil

Il cattivone di Resident Evil è senza dubbio l’esponente più potente della sua saga. Grazie ad un siero speciale, Albert Wesker ottiene superpoteri quali superforza, supervelocità ed abilità rigenerative. Oltre a questi potenziamenti, Wesker è comunque un uomo dotato di un altissimo quoziente intelletivo e in combinazione con un’impeccabile mira risulta un avversario decisamente pericoloso. Tuttavia, ha bisogno di prendere il siero per ottenere tali abilità e senza di esso è solo un soldato speciale.

Imprese notevoli: lanciato nella lava senza aver mostrato alcun tipo di danno.

23. Samus Aran

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Metroid

La cacciatrice di taglie spaziale è una normale combattente sopra la media, ma con indosso la Power Suit è devastante. La tuta le conferisce una velocità fuori scala ed essa permette l’utilizzo di un vastissimo arsenale di armi letali. Fra queste ci sono cannoni laser, lanciamissili, raggi fotonici e tanto altro. Inoltre, dispone di precognizione e rigenerazione, perchè le armi apparentemente non erano abbastanza.

Imprese notevoli: distrutto un vulcano; annullato un buco nero; sconfitto razze aliene potentissime.

22. Master Chief

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Halo

Il soldato più amato del mondo videoludico supera la linea che separa l’uomo dal superuomo. Master Chief dispone di capacità fisiche che superano quelle dei migliori fra gli uomini, unite ad una impareggiabile abilità sul campo di battaglia e un’esperienza che lascia pochi rivali. La sua stamina è illimitata e anche da solo può sconfiggere intere flotte nemiche. Tutto questo alimentato dalla sua iconica corazza. Una vera arma da guerra.

Imprese notevoli: ha continuato a combattere anche dopo la perdita di un braccio; sopravvissuto a molteplici cadute superiori ai 30 metri.

21. Ganondorf

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: The Legend of Zelda

Sicuramente il più iconico fra i villain presenti nella classifica, Ganondorf minaccia da sempre le terre di Hyrule con la sua potenza. Lo stregone ha visto diverse incarnazioni nei diversi capitoli di The Legend of Zelda che ne variano la potenza. I suoi poteri magici e abilità combattive persistono fra le versioni, ma a dominare è la sua manifestazione in Breath of the Wild: Ganon Calamità . Qui, il demone ha stazza e potenza 10 volte superiori a quella normale grazie alla quale è finalmente riuscito a dominare il regno.

Imprese notevoli: Conquistato Hyrule; sconfitto il Prescelto.

20. Senatore Armstrong

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Nanomacchine, figliolo. Senatore Armstrong

Franchise: Metal Gear

Grazie alle Nanomacchine infuse all’interno del suo cuore, il suo corpo è diventato tutt’uno con la nanotecnologia e questo gli conferisce invulnerabilità , capacità di assorbere energia e di rilasciarla sottoforma di esplosioni e controllo dell’elettromagnetismo che gli permette persino di volare. Il Senatore Armstrong è davvero spaventoso, tuttavia il suo cuore è il suo unico punto debole e muore se questo viene distrutto completamente. Avete capito bene, il senatore del Colorado in lizza per diventare presidente degli Stati Uniti è davvero così forte.

Imprese Notevoli: sopravissuto ad un esplosione quasi nucleare.

19. Manus, Padre dell’Abisso

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Dark Souls

Inserire il Non-morto Prescelto sarebbe stato come barare, quindi al suo posto ecco Manus, Padre dell’Abisso. L’identità del progenitore dell’oscurità di Lordran è ancora sconosciuta, si crede possa essere il Nano Furtivo o uno dei primi umani nati dall’avvento del Fuoco. Come Padre dell’Abisso ha il completo controllo delle arti oscure grazie al suo catalizzatore e alla sua grande stazza possiede delle capacità fisiche sovraumane che lo rendono contemporaneamente agile e potente. Inoltre, può far nascere la corruzione nelle anime di chi entra in contatto con l’Abisso, prendendone il controllo.

Imprese notevoli: Creato l’Oscurità .

18. Isshin Ashina (Risorto)

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Sekiro – Shadows Die Twice

Il boss finale. Un uomo che ha trascorso tutta la sua esistenza alla ricerca della forza. Nei suoi anni migliori, in qualità di difensore della terra di Ashina, Isshin ha conquistato innumerevoli campi di battaglia, accrescendo le sue abilità in continuazione e sconfiggendo nemici formidabili. Con il tempo la vecchiaia e la malattia l’hanno indebolito, ma nel fiore degl’anni la ‘Lama Santa‘ era uno spadaccino senza eguali. Nella battaglia finale del gioco, Isshin viene resuscitato grazie alla Lama Mortale, diventando immortale, a esclusione degli attacchi della katana stessa.

Imprese notevoli: per le sue vittorie sul campo di battaglia, gli è stato affidato il titolo di ‘Eroe del Nord’.

17. Il Cavaliere

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Hollow Knight

Il protagonista di Hollow Knight, è il risultato perfetto di un processo durato probabilmente migliaia di anni. Il Cavaliere è nato con lo scopo di essere un recipiente per contenere l’Infezione, una minaccia che ha distrutto il regno di Nidosacro. Per sconfiggerla e risultare adatto, il Cavaliere necessita di essere completamente vuoto, incapace di provare emozioni e qualsiasi tipo di sforzo. Il piccolo insetto può combattere per molto tempo senza mostrare minimi segni di stanchezza, può curarsi in combattimento e la sua abilità con l’Aculeo gli ha permesso di sconfiggere creature molto più grandi di lui.

Imprese notevoli: sconfitto un dio.

16. Il Prototipo

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Prototype

Il mutante per eccellenza: Alex Mercer. O almeno questo era il nome del corpo su cui un’organizazzione segreta stava facendo esperimenti prima di scatenare un virus dalla potenza senza precedenti. Le abilità del mutante sono innemurevoli, metamorfosi, velocità super sonica e manipolazione d’energia per citarne qualcuna. La più nota fra queste è senza dubbio la sua abilità nel controllare la materia.

Il prototipo può infatti trasformare i suoi arti o persino se stesso in una vasta gamma di armi. Può persino trasmettere il suo potere ad altre persone e controlla contemporaneamente la mente di tutti i posseduti. Tuttavia senza biomassa, il virus perde i suoi superpoteri ed ha un continuo bisogno di ricaricarsi.

Come abbia fatto a essere sconfitto in Prototype 2 rimane un mistero.

Imprese notevoli:infettato milioni di persone; superato un jet supersonico in velocità ; sconfitto migliaia di soldati contemporaneamente.

15. La Bestia

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: InFamous

John White era un agente sottocopertura a lavoro sullo studio dei Primigeniti, ma in seguito ad un incidente è entrato in contatto con la Raggio Sfera, dalla quale ha assorbito poteri incredibili persino per un Conduit. John ora è la Bestia e costui può manipolare gli elementi, creare raggi laser e campi di forza, rigenerarsi, assorbire energia, cambiare il suo aspetto e annullare la materia. Una vera Bestia.

Imprese notevoli: Distrutto la Luna a pochi giorni dalla sua nascita; distrutto la razza umana; distrutto i Conduit.

14. Doom Slayer

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: DOOM

Il Doom Slayer, o Doom Guy per i nostalgici, è il secondo miglior ammazzademoni che i videogiochi hanno da offrire. Buona parte della potenza dello Slayer è dovuta al suo equipaggiamento, che consiste in una super armatura e delle armi, alcune ”classiche” come un fucile a pompa ed alcune più all’avanguardia. Ma non è l’arsenale a rendere questo bestione la reale minaccia che è per i demoni. Non dispone di alcun super potere in particolare ma è capace di padroneggiare qualsiasi arma in pochi secondi e ha una stamina infinita che non richiede consumo di cibo o acqua.

Il tutto mischiato ad un odio indescrivibile per i demoni e una voglia irrefrenabile di distruggerli.

Imprese notevoli: sopravvissuto nell’inferno a combattere demoni per eoni; salvato l’umanità dall’estinzione più volte; ucciso un Titano armato solamente di una spada.

13. Starkiller

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Star Wars

Unica, piccola, eccezione della lista poichè proveniente da un franchise che non nasce come videogioco. Poichè il personaggio è presente solo nella saga videoludica ”Il Potere della Forza”, non può essere considerato barare. Starkiller, nome Jedi di Galen Marek, è l’antieroe protagonista della saga action dedicata al mondo di Guerre Stellari. Cresciuto e addestrato da Darth Vader in persona, il Jedi oscuro rappresenta l’apice delle abilità che hanno reso iconici i possessori di spada laser.

Le sue abilità con la Lightsaber sono insuperabili e il suo controllo sulla Forza gli permette di creare campi di forza e di padroneggiare telecinesi, telepatia, manipolazione della mente e dell’energia. Durante i due titoli dedicati, lo Starkiller ha sconfitto con poca difficoltà alcuni dei combattenti più noti del mondo di Star Wars.

Imprese notevoli: Sconfitto Darth Vader più volte; sconfitto Luke Skywalker con semplicità ; abbattuto uno Star Destroyer con il solo utilizzo della Forza.

12. Sora

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Kingdom Hearts

Per quanto il protagonista del cross-over tra Disney e Square-Enix non sia un pozzo di scienza, è tutt’altro che un avversario da sottovalutare. Come possessore del leggendario Keyblade, Sora possiede incredibili poteri magici che gli permettono di scagliare tuoni, fermare il tempo, alterare la gravità , invocare alleati e curarsi potenzialmente all’infinito. Nel corso degl’anni ha imparato ad utilizzare l’arma e a padroneggiarla, diventando formidabile anche nel combattimento ravvicinato.

Ricordiamo che Sora ha solo 16 anni alla conclusione di Kingdom Hearts III e che quindi possiede il Keyblade da solo due anni, ma nonostante ciò ha sconfitto nemici ben più grandi e temibili di lui. Che sia questo il potere dell’amicizia?

Imprese notevoli: sconfitto Sephiroth a 14 anni; salvato tutti i mondi dall’oscurità più volte; sconfitto la Volontà Residua a 15 anni; sconfitto l’Organizzazione XIII ben due volte; sconfitto il Maestro Xehanort.

11. Kirby

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Kirby

Oltre la docile natura e l’aspetto coccoloso, si nasconde una creatura dalle capacità pressochè illimitate. Nella sua forma normale, Kirby si limita a fluttuare per breve tempo trattenendo il respiro, ma il suo vero potere si nasconde nel Risucchio. Kirby può risucchiare chiunque e qualunque cosa, acquisendone i poteri e le abilità istantaneamente, potere che tutti gli Star Allies (specie di Kirby) possiedono. Inoltre, il piccoletto ha un gran cuore, e riesce facilmente a mettere tutti dalla sua parte con la gentilezza ed il suo carisma. Elencare tutti i suoi poteri sarebbe superfluo poichè dipende da chi ha assorbito, ma tuttavia può essere colpito e non è invincibile.

Imprese notevoli: distrutto l’Altra Dimensione; sconfitto Void Termina, dio dell’Altra Dimensione.

10. Oni Akuma

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Street Fighter

Dopo decenni di intensi allenamenti e battaglie all’ultimo sangue, Akuma ha finalmente raggiunto il suo obiettivo: diventare tutt’uno con il Satsui no Hado e abbandonare la sua umanità per divenire un demone. Akuma è sempre stato un combattente del corpo a corpo perfetto, perfezionando la sua arte marziale senza sosta. Ora, grazie a questa nuova trasformazione, la sua forza e tutti i suoi poteri sono aumentati a dismisura, lasciando poco spazio a ipotetici rivali.

Nella forma demoniaca, Gouki (nome originale) è così potente da aver tenuto testa al ”primo in classifica”, scontro che è terminato con un pareggio.

Imprese notevoli: distrutto la Luna con un pugno; sopravvissuto ad una caduta dalla Luna alla Terra; distrutto un vulcano in eruzione.

9. Alamorte

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Warcraft

Ci sono senza dubbio entità più forti nell’universo di Warcraft come Sargeras o gli Dei del Vuoto, tuttavia di queste divinità non conosciamo la reale potenza, diversamente da Alamorte di cui si sa tutto il necessario. Alamorte, un tempo conosciuto come Neltharion, fu scelto dai Titani come difensore della Terra. Ciononostante, anche gli Dei Antichi avevano un debole per l’Aspetto Draconico e, per colpa di questi ultimi ha raggiunto la pazzia, diventando il cataclisma che ha distrutto Azeroth.

Il più potente dei Draghi ha tutti i poteri dei suoi simili, come controllo degli elementi, della realtà , della mente insieme all’iconico potere delle fiamme e della lava. Alamorte è il nome più temuto ad Azeroth, e i Draghi hanno persino paura a pronunciare il suo nome.

Imprese notevoli: distrutto Azeroth; affrontato tutti i Draghi insieme e trionfato.

8. Liu Kang Dio del Fuoco

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Mortal Kombat

Fondete Liu Kang, il campione del Regno della Terra e miglior combattente del pianeta, con Raiden, l’immortale Dio del Tuono. Il risultato? Liu Kang Dio del Fuoco. L’unione dei due combattenti ha dato vita al più forte personaggio che la saga di Mortal Kombat ha visto in quasi 30 anni di storia. Il Dio del Fuoco possiede le capacità combattive e l’esperienza di entrambi i lottatori, insieme al controllo del tuono e del fuoco. Con questi poteri è stato capace di sconfiggere persino Kronika, il titano che controlla il tempo a suo piacimento.

Imprese notevoli: sconfitto Kronika; ricreato il tempo.

7. Kratos

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: God of War

Si, fa male vedere il più amato fra i personaggi di questa classifica così in ”basso”. Kratos è nato a Sparta e in qualità di spartano gli è stato insegnato sia da bambino a combattere e a essere un ottimo stratega bellico. Considerate le sue abilità , Ares, Dio della Guerra l’ha scelto come suo campione...ma sappiamo tutti com’è andata a finire. In seguito al tradimento da parte degli dei, Kratos ha dato inizio a un’epopea che l’ha portato allo sterminio del Pantheon e alla distruzione della Grecia.

Oltre alle capacità sovraumane sia fisiche che tattiche, il Fantasma di Sparta ha una resistenza (quasi) senza eguali. Può padroneggiare armi istantaneamente ed anche da morto. La sua sete di vendetta gli ha fatto risalire l’Ade. Adesso è più anziano e non più veloce come un tempo, ma sotto quella barba incolta si nasconde lo stesso uccisore di dei che conosciamo.

Imprese notevoli: sconfitto l’Olimpo; sconfitto dei, titani, e altre creature della mitologia greca; ritornato dal mondo dei morti; sconfitto i figli di Thor; sconfitto Baldur; sconfitto le 9 Sacre Valchirie.

6. Bayonetta

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Bayonetta

La strega di Umbra è famosa per farsi strada tra le armate dell’Inferno e del Paradiso con un certo stile. Oltre alla super velocità e alle abilità con le due pistole, Bayonetta può manipolare il tempo, rallentandolo a suo piacimento per darle il controllo degli scontri. Ma i poteri magici non finiscono qui, può controllare gli elementi, anche quelli di tipo avanzato come l’anima e può creare portali per evocare demoni in suo aiuto. In realtà queste sono solo alcune delle abilità di Bayonetta, la lista completa è decisamente troppo lunga!

Imprese notevoli: sconfitto divinità ; sconfitto angeli e demoni.

5. Dante

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Devil May Cry

Il migliore fra tutti i Cacciatori di Demoni della storia dei videogiochi si piazza al quinto posto. Dante è il figlio del leggendario Demone Sparda e di Eva, un’umana. Questa unione ha conferito a Dante e al fratello Vergil sembianze umane e poteri demoniaci. Il figlio di Sparda, a differenza di molti altri partecipanti della classifica, non è stato istruito da nessuno, tutto ciò che conosce l’ha imparato sterminando migliaia di demoni completamente da solo, capacità da cui ha aperto un business.

Dante sfiora la perfezione in combattimento grazie a forza e velocità imparagonabili, una resistenza apparentemente infinita e un’istantanea maestria delle armi che ottiene dai suoi nemici. Diventando più forte in ogni apparizione, in Devil May Cry 5 Dante imbraccia il suo lato demoniaco, il Sin Devil Trigger che lo rende il più forte demone mai esistito, senza abbandonare il suo fare da giocherellone.

Imprese notevoli: sconfitto Mundus; sconfitto Vergil; sconfitto intere orde demoniache senza segni di stanchezza

4. Lightning

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Final Fantasy

La ragazza protagonista del tredicesimo capitolo di Final Fantasy e dei due sequel dedicati è una guerriera notevole ed un’incatatrice di tutto rispetto e, insieme al suo party, riesce a sconfiggere incredibili creature. Tuttavia, non si trova al quarto posto per queste imprese da poco, ma per ciò che accade in Lightning Returns.

Nel terzo gioco che la vede protagonista viene rivelato che Bhunivelze, una delle tre divinità dell’universo, la sceglie come sua erede e le affida la missione di salvare quante più anime possibili per condurle nel nuovo universo che sta creando, prima che il caos inghiottisca ogni cosa di quello vecchio. Adesso Lightning ha i poteri di una divinità : può controllare tempo, luce e oscurità , muoversi alla velocità della luce e tener testa persino al suo stesso dio.

Imprese notevoli: sconfitto Bhunivelze; sopravvissuta ad una Hypernova.

3. Amaterasu

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Ōkami

Il primo, vero dio della classifica si aggiudica il terzo posto del podio. Amaterasu, protagonista di Ōkami, è la reincarnazione della dea del sole Shiranui. Sebbene nel suo stato normale non disponga di molti poteri, questi aumentano ogni volta che qualcuno la venera. Al massimo della potenza Amaterasu può infatti generare soli, lune e stelle nell’arco di qualche istante e il suo potere si estende persino alle galassie. Tramite il suo Pennello Celestiale, Ammy (soprannome della versione occidentale) ha creato più di 30 stelle contemporaneamente.

Imprese notevoli: sconfitto Orochi; sconfitto Yami; generato un’intera galassia.

2. Nyx

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Persona

Un alieno giunto sulla Terra eoni fa in uno stato embrionale che in seguito è divenuto la Luna, dalla quale i Greci hanno preso ispirazione per l’omonima dea della notte. Nyx esiste al di fuori della realtà ed è la creatirce dell’Incoscienza Collettiva, ovvero il luogo dove tutti i Persona e le Ombre hanno avuto vita. I suoi poteri sono un’infinità e tutti illimitati e listarli è impossibile. Sul serio, andate a controllare sulla sua pagina nel VS Battles Wiki, un wiki dove i fan raccolgono tutti i dati di un determinato personaggio.

Imprese notevoli: Creato i Persona.

1. Asura

I 25 Personaggi Più Forti Dei Videogiochi

Franchise: Asura’s Wrath

Ed il titolo di ”Personaggio più forte dei videogiochi” va ad Asura. Il protagonista di Asura’s Wrath è già una divinità all’inizio del gioco, i cui poteri divini includono forza, velocità e resistenza unite alla capacità di sparare proiettili d’energia. Ma non è con queste abilità che si raggiunge di certo il primo posto.

Nel DLC di Asura’s Wrath, Asura affronta Chackravatin, il creatore di tutto l’universo conosciuto che ha plasmato la storia del mondo e ha scelto Asura come suo erede poichè il dio è l’essere più forte dell’intero creato. Asura rifiuta la sua proposta, ed i due combattono in uno scontro universale, che vede il dio benevolo avere la meglio. Distrutto il Creatore cosa succede? L’universo viene distrutto, ma il potere di Asura è così grande da darne vita a uno nuovo.

Imprese notevoli: sconfitto 6 membri delle 7 Divinità ; sopravissuto alla morte due volte; sconfitto Vlitra; sconfitto Chakravatin, creatore dell’Universo; creato un universo.

Cosa ne pensi? Vota ora!