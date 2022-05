Ms Marvel: confermato collegamento con SpiderMan

La Marvel ha finalmente pubblicato il trailer della nuova serie tv Ms Marvel, che ha come protagonista la giovane teenager americana, di origini pachistane, Kamala Khan, interpretata dalla attrice pachistana-canadese Iman Vellani. La serie tratterà delle avventure di Kamala, ragazza che vive nel mondo dei sogni, grande fan dei super eroi, soprattutto di Captain Marvel, motivo per il quale viene snobbata nella sua scuola. Cambia però tutto quando otterrà i super poteri e diventerà parte di quegli eroi che sempre ha ammirato.

La serie di Ms Marvel consiste in un sequel diretto del film Capitan Marvel, la Carol Danvers, interpretata da Brie Larson , si è anche complimentata con la nuova collega su twitter. La Larson ha inoltre continuato sottolineando la importanza di aver scelto una attrice di origini pachistane con il ruolo di protagonista, così da allargare ulteriormente le diversità all’interno dell’MCU.

Le sorprese però non finiscono qui in quanto pare che vi sarà un chiaro collegamento con SpiderMan. L’attore Arian Moayed, visto in Succession, Inventing Anna e in Spiderman No way home nei panni dell’ agente Cleary, il poliziotto che interroga Peter Parker, è entrato ufficialmente a far parte del cast di Ms Marvel.

Non ci resta che attendere l´ uscita nella nuova serie Marvel, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus dall’8 giugno 2022.