Recensione Beats solo pro wireless 2020

Oggi cercheremo di darvi dei pareri il piu’ obbiettivi possibile sulle Beats Solo Pro. Tuttavia l’esperienza che ho avuto io potrebbe essere differente dalla vostra, quindi prendete con le pinze tutto quello che non è presente nella scheda tecnica, come ad esempio il confort ed il design, dal momento che sono gusti e sensazioni personali.

Le Beats Solo Pro Wireless sono senza dubbio delle ottime cuffie, ma hanno dei difetti che le rendono inferiori rispetto ad altre cuffie nella stessa fascia di prezzo e ad altri modelli della beats.

Confort

Ho avuto la possibilitĂ di utilizzare queste cuffie in viaggi da 6 ore in treno come in piccoli tratti in autobus. Sono veramente molto comode, ma dopo massimo 2 ore di ascolto trovavo la necessita di levarle per qualche minuto e far prendere aria alle orecchie, questo perchè il padiglione non è dei piu’ grandi (ricordo che il padiglione è “on ear” quindi sull’orecchio e non “over ear” quindi che avvolge l’orecchio).

Per quanto riguarda invece dei piccoli viaggi da 40 minuti o 1 ora sono delle cuffie ottime, soprattutto se si usano spesso i mezzi per muoversi nella propria cittĂ .

Prestazioni

Da sempre le Beats in quanto a prestazioni sono delle top di gamma, e questa volta non si sono smentite.

Con la loro classica marcatura sui bassi le solo pro fanno un ottimo lavoro con tutti i generi, dando pero’ il loro massimo su generi con bassi importanti.

La cancellazione del rumore inoltre è quasi perfetta e ci permette di sentire la musica senza rumori esterni.

La modalitĂ trasparenza invece ci permetterĂ di amplificare i rumori dall’esterno e sentire in caso in cui stiamo sentendo della musica e venissimo chiamati.

La batteria inoltre offre tempi di ascolto molto lunghi, si parla di circa 40 ore con le funzioni disabilitate e 20 con una delle funzioni abilitate. Inoltre, grazie alla ricarica “fast fuel”, possiamo ottenere 3 ore di ascolto con solo 10 minuti in carica.

Design

Io ho acquistato la versione nera, e con il loro design pulito ma accattivante mi hanno veramente sorpreso. Tuttavia le troviamo in molte altre colorazioni, come ad esempio il rosso (colore principale del marchio), blu, bianco, militare ed altri.

PraticitĂ

Le beats si integrano perfettamente nell’ecosistema Apple, ed è proprio con dispositivi come iPhone ed ipad che mostrano le loro potenzialitĂ e funzioni. Ovviamente funzionano perfettamente anche con Android, ovviamente avendo delle comoditĂ in meno rispetto ad IOS.

Per il funzionamento con Android esiste l’app apposita per le Beats, di modo di integrarle al meglio. L’app si puo’ trovare sul play store semplicemente cercando “beats per android”

Le cuffie verranno subito rilevate dal vostro iPhone una volta accese (le cuffie si accenderanno e spegneranno a seconda se le aprite o chiudete), e dal menu “informazioni” del dispositivo bluetooth sarĂ possibile impostare il nome e le funzionalitĂ delle cuffie.

SarĂ possibile inoltre premere il padiglione destro su e giĂą, per alzare ed abbassare il volume, e premerlo invece in maniera centrale per poter cambiare canzone, tornare indietro, mettere in pausa/play e rispondere o attaccare al telefono (il tutto viene spiegato perfettamente nelle istruzioni delle cuffie).

Recensione Beats solo pro wireless 2020 In conclusione Le beats solo pro sono cuffie adatte a chiunque. Sono molto comode per qualsiasi tipo di viaggio, anche se a volte potrebbe essere necessario rimuoverle per qualche minuto, di modo da far prendere aria e riposare l'orecchio. Danno il loro meglio su musica con bassi importanti, questo per la loro marcatura sui bassi, classica delle beats. Il rapporto qualità prezzo è buono, se si è disposti a spendere una cifra così elevata. Punteggio dei lettori 0 Votes 0 Pro Integrazione nel sistema apple perfetto e molto pratico Qualità audio impeccabile se si ascolta musica con bassi importanti Cancellazione del rumore attiva quasi perfetta Arrivano con una custodia di protezione Molto compatte Ottime per viaggi di media durata Contro A lungo l'orecchio potrebbe soffrire e bisogna fargli prendere aria Il prezzo non è molto accessibile (si trovano sui 220 euro) Integrazione con android non delle migliori 8.8

