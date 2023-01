Naughty Dog: nessun nuovo capitolo per Uncharted e The Last of Us?

Stando a quanto riportato da Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, la serie di Uncharted non riceverà ulteriori capitoli. La dichiarazione è stata fatta nella giornata di ieri presso i microfoni di BuzzFeed, parlando del grande successo ottenuto da Uncharted 4: Fine di un ladro.

Druckmann ha poi risposto ad alcune domande sul futuro della serie di The Last of Us, anche dato l’enorme successo che la serie tv sta ottenendo. Su quest’ultimo Druckmann ha dichiarato:

Con The Last of Us, sta a noi decidere se continuare o meno. Il nostro pensiero è lo stesso che abbiamo adottato quando abbiamo realizzato la Parte 2, ovvero che se fossimo riusciti ad inventare una storia avvincente, con un messaggio ed una dichiarazione universale sull’amore – proprio come hanno fatto il primo e il secondo gioco – allora racconteremo quella storia . Se non riuscissimo a trovare qualcosa, abbiamo un finale molto forte con la Parte 2 e quella sarà la fine. Neil Druckmann

Druckmann ha poi puntualizzato come il proprio Publisher Sony non abbia mai forzato il processo creativo del team, supportando al contrario le scelte dei creatori. Appare quindi come Soni non abbia intenzione di “spremere tutto il succo” da un franchise solo perché questo si sia dimostrato redditizio, volendo al contrario consolidare il processo creativo genuino e spontaneo di Naughty Dog.

Le dichiarazioni del co-presidente di Naughty Dog non riguardano però il titolo multiplayer ambientato nell’universo di The Last of Us, il cui sviluppo pare procedere per il verso giusto.