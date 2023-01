Amazon prime gaming: ecco i giochi di febbraio 2023

Indice dei contenuti I 9 giochi di Amazon Prime Gaming

Rivelati i nomi dei giochi che verranno regalati da Amazon Prime Gaming, ex Twitch Prime, nel mese di febbraio. Come ogni mese viene data la possibilità di riscattare giochi gratis e contenuti speciali per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

2 febbraio – The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition gioco di ruolo open-world fatto dai creatori di Skyrim e del prossimo gioco atteso Starfield. Il gioco include Morrowind e tutto il contenuto delle espansioni Bloodmoon e Tribunal.

gioco di ruolo open-world fatto dai creatori di Skyrim e del prossimo gioco atteso Starfield. Il gioco include Morrowind e tutto il contenuto delle espansioni Bloodmoon e Tribunal. 2 febbraio – Onsen Master il gioco gestionale che ricorda per molti versi con la sua ambientazione La Città Incantata dello Studio Ghibli e dove i giocatori si troveranno a gestire delle sorgenti termali.

il gioco gestionale che ricorda per molti versi con la sua ambientazione La Città Incantata dello Studio Ghibli e dove i giocatori si troveranno a gestire delle sorgenti termali. 9 febbraio – Aerial_Knight’s Never Yield è un gioco a scorrimento orizzontale in 3D, simile a un “endless runner”, con una storia che mantiene sempre in movimento i giocatori. Corri, salta e scivola per eseguire combo acrobatiche, superando tutti gli ostacoli sulla tua strada.

è un gioco a scorrimento orizzontale in 3D, simile a un “endless runner”, con una storia che mantiene sempre in movimento i giocatori. Corri, salta e scivola per eseguire combo acrobatiche, superando tutti gli ostacoli sulla tua strada. 9 febbraio – Divine Knockout un gioco di combattimento platform in terza persona dove controlliamo delle divinità di varie mitologie per conquistare la mappa.

un gioco di combattimento platform in terza persona dove controlliamo delle divinità di varie mitologie per conquistare la mappa. 16 febbraio – One Hand Clapping è un rilassante puzzle platformer basato sull’input vocale per avanzare attraverso un mondo vivace. Sprigiona il vero potenziale della tua voce utilizzando melodie, ritmi e armonie come strumenti.

è un rilassante puzzle platformer basato sull’input vocale per avanzare attraverso un mondo vivace. Sprigiona il vero potenziale della tua voce utilizzando melodie, ritmi e armonie come strumenti. 16 febbraio – BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad un gioco arcade e sparatutto nel quale la nostra squadra antiterroristica affronta l’organizzazione Sting.

un gioco arcade e sparatutto nel quale la nostra squadra antiterroristica affronta l’organizzazione Sting. 23 febbraio – Space Crew: Legendary Edition un gioco di strategia roguelike dove ci troviamo a difendere la Terra dopo aver reclutato il nostro equipaggio e preparato la nostra nave spaziale.

un gioco di strategia roguelike dove ci troviamo a difendere la Terra dopo aver reclutato il nostro equipaggio e preparato la nostra nave spaziale. 23 febbraio – Tunche un gioco d’azione roguelike dove dopo aver scelto tra 5 personaggi unici bisogna riportare la pace nella foresta pluviale amazzonica.

un gioco d’azione roguelike dove dopo aver scelto tra 5 personaggi unici bisogna riportare la pace nella foresta pluviale amazzonica. 23 febbraio – Space Warlord Organ Trading Simulator è un gioco di simulazione aziendale dove ci troveremo a commerciare in organi alieni.

Amazon prime gaming

Ovviamente oltre i giochi gratuiti ci saranno nell’arco del mese vari contenuti per molti giochi, da buste di Fifa 23 a capsule di League of Legends passando per crediti di GTA e molto altro. Per cui non fatevi scappare l’occasione!