NBA 2K21 | 3 Consigli Utili

NBA 2K21 è uscito da circa una settimana e sta già facendo parlare di sé. Se il mondo del basket americano vi affascina ma siete dei neofiti del genere videoludico, potreste trovare delle difficoltà ad adattarvi al sistema di gioco e accantonare il titolo dopo poco tempo.

Questi consigli vogliono servire a prepararvi adeguatamente e a informarvi sulle meccaniche di gioco, così da non farvi cogliere impreparati quando scenderete sul parquet digitale. Inoltre queste chicche potrebbero rivelarsi utili anche per chi ha già giocato ai vari NBA 2K passati e si appresta a iniziare una nuova avventura con il capitolo corrente.

Prendete Subito Dimestichezza con i Comandi

Sembrerà scontato dirlo ma vi assicuro che in NBA 2K21 avere dimestichezza con i comandi di gioco è di vitale importanza. Non esiste un vero e proprio tutorial, perciò la cosa migliore che potete fare per esercitarvi è provare e riprovare tiri e passaggi in partite e allenamenti.

Inoltre, conoscere delle skills per saltare l’avversario vi permetterà quanto prima di essere avvantaggiati contro di lui, sia nella modalità giocatore singolo sia online.

Imparate ad Amare il Nuovo Sistema di Tiro

La nuova meccanica di gioco che coinvolge il tiro, recentemente, è stata oggetto di molte lamentele da parte di una buona fetta della community. Il riverbero delle proteste è stato talmente forte che Visual Concepts ha deciso qualche giorno fa di rilasciare una patch che andasse a semplificare e ad aumentare la probabilità di successo di quest’ultimo. Come altra opzione si ha quella del caro e vecchio tasto da rilasciare al momento giusto.

Sebbene quest’ultima meccanica sia più vicina a quello che era il tiro negli scorsi capitoli, vi assicuro che è molto più sconveniente. Se vi abituate fin da subito a usare la levetta analogica destra, otterrete dei buoni risultati già in poco tempo.

Se Volete Giocare la Carriera Informatevi sulle Build

Quest’anno, a differenza di NBA 2K20, non si può più creare un giocatore totalmente abile a 360 gradi, bisogna fare delle scelte. Sebbene questa scelta sia condivisibile per contribuire ad aumentare la verosimiglianza del capitolo, potrebbe creare alcuni problemi a chi magari non è esperto nel genere. Su YouTube e in generale su internet ci sono un sacco di Build valide che possono fare al caso vostro. È altamente sconsigliato creare un personaggio su MyCareer se non siete sicuri di sapere quali caratteristiche deve avere un giocatore in un determinato ruolo.

Speriamo che questi semplici consigli possano rivelarsi molto utili nel caso decideste di giocare al titolo. Se siete ancora indecisi se acquistarlo oppure no, non perdetevi la recensione completa del gioco.

Se invece lo avete già e volete assolutamente completare NBA 2K21 al 100%, la nostra guida ai trofei del gioco potrebbe fare al caso vostro.