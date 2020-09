Le 10 migliori esclusive Xbox One

Freschi degli annunci riguardo la nuova generazione Microsoft, volgiamo lo sguardo al passato per analizzare le migliori esclusive Xbox One.

Da sempre criticata per la scarsità di contenuti, la famiglia Xbox si sta dando da fare per invertire il trend. Nell’ultimo lustro decine di studi sono stati inglobati sotto l’ala protettrice del colosso di Redmond.

Le produzioni esclusive, tuttavia, non sono affatto mancate durante l’ottava generazione. La percezione errata è data dalla poca visibilità di cui molte opere hanno goduto. Lo stile è totalmente differente rispetto ai giochi di stampo cinematografico di Sony o prettamente ludici di Nintendo.

Microsoft sta ancora costruendo un proprio marchio di fabbrica, che tuttavia negli ultimi anni sta lentamente emergendo e i prodotti citati di seguito ne sono una dimostrazione.

I 10 titoli di seguito sono dunque esclusive Xbox, disponibili per Xbox One (standard, S e X) e App Xbox per Windows 10.

Le 10 migliori esclusiva Xbox One

10. Quantum Break

Un progetto estremamente ambizioso. Remedy mise in piedi un’avventura fantascientifica noir dall’alto profilo tecnico. Lo studio di Control è da sempre attratto dalla manipolazione degli ambienti e Quantum Break appaga appieno sotto questo punto di vista.

Parallelamente è stata sviluppata una serie TV filler della storia principale, a coronamento di un esperimento intelligente ma che non ha goduto del riscontro sperato.

Una delle esclusive Xbox più ambiziose

9. Flight Simulator

Flight Simulator è l’unica grande fatica Microsoft. Un simulatore tra i più completi mai visti, grazie al quale è possibile esplorare il mondo dal punto di vista più strabiliante: l’atmosfera.

Immedesimazione totale in un pilota civile: Flight Simulator è il presente e il futuro dei simulatori di volo.

La recensione di Hynerd: https://www.hynerd.it/microsoft-flight-simulator-2020-recensione/

Una delle ultime esclusive Xbox

8. Ryse: Son of Rome

Una delle esclusive Xbox più promettenti di sempre: stroncata da critica e pubblico per la scarsa longevità.

L’ultimo vero sforza di Crytek, da sempre avanguardia tecnica del panorama videoludico. Ryse mostrava il potenziale dell’ottava generazione sin dal day-one di Xbox One, grazie ad una grafica spacca-mascella.

Il sistema di combattimento fu giudicato approssimativo e incompleto, ma fece ugualmente scuola ispirando prodotti più recenti come Hellblade.

Il multiplayer, nonostante di ottima fattura, venne ignorato. Ryse è la dimostrazione di come ci sia un momento adatto ed uno sbagliato in cui presentare qualcosa al pubblico.

Ryse è un prodotto affossato da critica e pubblico

7. Ori and The Blind Forest

In un’epoca in cui i Metroidvania non vanno per la maggiore, Ori and The Blind Forest e Ori and The Will of The Wisps hanno fatto innamorare gli utenti.

La serie composta da due capitoli è veicolo di emozioni forti, avventura intricata e tanto divertimento.

L’alto livello di sfida fa da ciliegina a compimento di una torta piaciuta a chiunque.

Grazie ad una collaborazione con Nintendo, questo splendido prodotto è disponibile anche su Nintendo Switch.

I due Ori sono gioielli Metroidvania

6. Sunset Overdrive

In un mondo post-apocalittico tra i più colorati mai concepiti, Sunset Overdrive offre collaborazione, avventura e demenzialità.

Gli Zombie non sono frutto di pandemie o attacchi nucleari, ma di una bibita gassata zuccherata. Ignorata al lancio, questa è tra le migliori esclusive Xbox concepite negli ultimi anni.

Sunset Overdrive è già un cult

5. Sea of Thieves

Aspiranti pirati e bucanieri hanno trovato la propria dimensione in Sea of Thieves. Nonostante sia un gioco multiplayer, rimane evidente l’impronta autoriale di Rare, che sfoggia la prpria stravaganza progettando un mondo in continuo divenire.

Sea of Thieves ci accompagnerà anche su Xbox Series S/X e farà di tutto per reclutare nuovi utenti. Aspettatevi grosse novità in merito.

Pirati e bucanieri

4. Forza Horizon 4

Qualsiasi gioco della serie Forza è una gioia per gli occhi e soddisfa le esigenze degli amanti della velocità.

Forza Horizon 4 ha portato lo spin-off Horizon a livelli mai visti, grazie a centinaia di macchine, interazioni particellari con l’ambiente e libertà totale per il giocatore.

I dettagli di Forza Horizon 4 sono spaventosi

3. Gears 5

Ultimo capitolo di una delle serie di punta di Xbox One e, da poco, Windows. Gears 5 segna la svolta next-gen definitiva abbracciando una progressione che strizza l’occhio alla libertà e all’esplorazione.

Il multi-player rimane una certezza, seppur abbia perso smalto, e non poco, rispetto agli antichi fasti.

Gears ha subito una forte svolta al femminile

2. Titanfall

Se oggi giochiamo ad APEX dobbiamo molto alla fiducia di Microsoft in Respawn. La sussidiaria di EA si era appena formata e cercava milioni di dollari per una produzione tripla A incentrata sul multiplayer.

Microsoft siglò un contratto di esclusività e contirbuì alla nascità di Titanfall. Activision capì che gli fps da lì a poco sarebbero cambiati per sempre e pubblicò Advanced Warfare, di chiara ispirazione allo sparatutto coi robottoni.

La qualità eccelsa delle modalità online non fecero sentire la mancanza della campagna, ampiamente compensata nel capitolo 2.

Titanfall ha cambiato gli FPS

1. Retro-Compatibilità

Nonostante ci siano altri esempi illustri (Halo 5, Halo Wars 2, Halo Spartan Assault), esempi di esclusive Windows (Age of Empires), Remake e Remastered (Gears of War, Halo MasterChief Collection, Rare Replay) la retro-compatibilità totale merita una menzione.

Ad oggi Xbox è l’unico ecosistema console che permette di giocare a titoli di generazioni passate senza limiti troppo invasivi.

Switch e Playstation 4 permettono tutto ciò solo grazie al sistema delle remastered, mentre Xbox non si pone questo limite.

Lost Planet 3

Inoltre i giochi più importanti sono stati ottimizzati per Xbox One X e probabilmente succederà altrettanto per Series S.

Unisciti al nostro gruppo Xbox!