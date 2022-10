Need For Speed Unbound: mostrati 30 secondi di gameplay

Alle ore 17 italiane è stato pubblicato un breve filmato di 30 secondi del nuovo Need For Speed Unbound, ultimo capitolo della storica saga arcade racing.

Electronic Arts e Criterion avevano annunciato proprio nella giornata di ieri su Twitter che vi sarebbe stato un trailer del gioco. In un breve scorcio di gameplay i fan hanno potuto osservare la nuova veste grafica di Need For Speed, con un forte richiamo ad uno stile cartoonesco ed anime.

Il sistema dei Tag di Need For Speed Unbound

Al breve, ma ricco, trailer di gameplay si accompagnano poi le dichiarazioni del team di sviluppo, pubblicate sulle pagine ufficiali di Need For Speed. Proprio in questa sede Darren White, art director, ha dichiarato:

Volevamo creare uno stile che fosse importante per il gameplay, che celebrasse chiaramente le azioni dei giocatori, ne migliorasse l’esperienza e li premiasse nel corso del gioco. Per questo, desideravamo portare i giocatori a un livello superiore in Need for Speed Unbound con i nostri effetti visivi di guida che chiamiamo ‘Tag‘ Darren White

Il nuovo sistema di Tag permetterebbe ai giocatori di tuffarsi a pieno nell’esperienza di gioco, potendo personalizzare i loro veicoli in modo da rispecchiare lo stile del loro Avatar.

Per tutti coloro che invece prediligono un’esperienza di gioco più realistica e meno sfarzosa, Criterion assicura la massima immersività nell’iper-realismo di Lakeshore anche senza apporre Tag. Questi infatti rappresentano per Criterion solo “un’espansione della tela”, un dettaglio artistico che vuole arricchire il gioco, senza in alcun modo guastarne il gameplay.

In attesa di nuovi scorci sul titolo, ricordiamo che Need For Speed Unbound sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per coloro che sono in possesso di un account EA Play sarà poi disponibile una demo estesa del gioco.