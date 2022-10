Persona 5 royal: gioco di carte in arrivo nel 2023

Atlus ha recentemente annunciato che collaborerà insieme a Pandasaurus Games per creare il gioco di carte di Persona 5 Royal. La data di uscita è prevista per il 21 ottobre 2023 in tutto il mondo, ciò significa che il publisher avrà il tempo necessario per mostrare gli sviluppi del progetto a tutti quei fan duri e puri del brand, che stanno già facendo i salti dalla gioia e non vedono l’ora di metterci le mani sopra.

Quello che sappiamo finora

Oltre alla data di uscita, sappiamo a detta di un designer di Pandasaurus, Emerson Matsuuchi (Eastern Wonders and Foundations of Rome), che il gioco sarà uno strategico cooperativo nel quale i giocatori vestiranno i panni dei ladri fantasma e lotteranno per cambiare il mondo. Inoltre i personaggi giocabili avranno poteri e abilità uniche che potranno essere combinate con effetti passivi.

Nathan McNair, il comproprietario di Pandasaurus, si è inoltre detto entusiasta del progetto e ha dichiarato che non vede l’ora di trasporre e portare sui tavoli di tutto il mondo, tutte le iconiche location di Persona 5 Royal, come i Palazzi e la Velvet room. Purtroppo, per il momento, il Publisher non ha condiviso né altre informazioni né immagini del gioco in questione. Dovremo quindi attendere ulteriori sviluppi per farci un’idea più completa.

Chi è il publisher del gioco di carte

Pandasaurus Games è un publisher statunitense di giochi da tavolo, che ha incominciato a farsi un nome fin dal primo titolo pubblicato nel lontano 2012, ora nel suo portfolio vanta successi di massa come Dinosaur Island, The Mind, e Machi Koro.

Uno dei giochi di più successo di pandasaurus: dinosaur island

Per concludere, in attesa di ulteriori notizie da parte di Atlus o Pandasaurus, vi ricordiamo che il 21 ottobre di quest’anno uscirà su Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 5, PC e Nintendo Switch, uno dei titoli più amati della serie Persona, ovvero Persona 5 Royal. Il 19 gennaio 2023, arriveranno invece le remastered di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden.