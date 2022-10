Deathloop e dishonored: stesso universo narrativo

Deathloop e Dishonored sono collegati tra loro? L’universo dei due giochi è lo stesso? Queste sono le domande che i fan si pongono da quando Deathloop è uscito. Alcuni fan avevano già formulato ed esposto le loro teorie riguardo a questa presunta connessione, ma nulla era stato finora confermato.

Le cose però ora sono cambiate, gli sviluppatori di Arkane Studios infatti, in un recente Xbox podcast, hanno confermato che si tratta dello stesso universo.

Deathloop come sequel di Death of the Outsider

Nel corso dell’intervista, il Game Director di Deathloop, Dinga Bakaba, accompagnato da Harvey Smith (Dishonored, Prey e Redfall), ha confermato che Deathloop e Dishonored fanno parte dello stesso universo. Più nello specifico, ha dichiarato che Deathloop si svolge qualche tempo dopo gli avvenimenti di Death of the Outsider, ultimo capitolo della saga di Dishonored, uscito ormai cinque anni fa.

Il gioco sembrerebbe sia stato creato con l’intento di esplorare le conseguenze della morte dell’esterno e il vuoto o il mondo alternativo che si è lasciato dietro di sé.

La pistola Heritage e i riferimenti a Dishonored

Proseguendo, gli sviluppatori hanno ammesso di aver nascosto all’interno di Deathloop diversi Easter Eggs e rimandi a Dishonored e di aver trovato parecchio divertente il poter collegare i due titoli in questo modo. Bakaba però si è voluto soffermare su un Easter Egg in particolare, quello presente sull’Heritage Gun, una delle quatto armi leggendarie ottenibili all’interno del gioco.

Dando un’occhiata più da vicino, si può infatti notare un logo sopra l’arma in questione. Lo riconoscete? Esatto, si tratta del logo di Dunwell Tower, iconica location del mondo di Dishonored. Oltre ad essere quindi un’arma fantastica, l’Heritage Gun sarebbe anche uno delle tante prove presenti nel gioco che lo collegano all’universo di Corvo Attano e Emily Kaldwin.

In conclusione, vi ricordiamo che Deathloop oltre ad essere disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Pc, è stato recentemente rilasciato anche su game pass, è quindi un ottimo momento (qualora non l’aveste ancora fatto) per provarlo e andare perché no a caccia di qualche Easter Eggs ancora non trovato.