Need for speed unbound: annunciato un nuovo trailer gameplay

Need for Speed Unbound potrebbe non aver iniziato la sua campagna pubblicitaria con la grinta che ci si aspettava, ma il titolo si sta riprendendo velocemente. Gli sviluppatori di Criterion, assieme al publisher Electronic Arts, comunicano ai fan della serie data e ora del prossimo capitolo di Need For Speed.

Un prossimo trailer gameplay è programmato per la giornata di domani, 11 ottobre 2022, alle ore 17 europee. Ad annunciarlo è proprio la pagina Twitter ufficiale di Need For Speed. Il tweet è accompagnato poi da un breve video dimostrativo, nel quale possiamo scorgere i primi elementi grafici che rivoluzionano il brand.

Un nuovo stile per Need For Speed Unbound

All’interno del video di cui sopra possiamo osservare come intorno alle macchine appaiano speaker ed effetti luminosi in pieno stile anime/cartoonesco. Sembra quindi che i ragazzi di Criterion stiano adottando un approccio teso a rivoluzionare il mondo dei videogiochi di corsa, che da tempo vivono uno stallo creativo.

Possiamo quindi immaginare che questi elementi grafici saranno presenti in tutto il gioco, e verrà data libertà ai giocatori nella personalizzazione delle loro vetture e degli effetti speciali che le circondano. Gran parte dei fan si dimostra entusiasta dal contenuto del teaser e da questa nuova veste, e non vede l’ora di poter dare nuovi scorci al titolo nel trailer di domani.

Need for Speed Unbound uscirà il 2 dicembre per PC, PlayStation5 ed Xbox Series X/S