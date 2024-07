Se pensi che la homepage di Netflix ti mostri tutto quello che il catalogo ha a disposizione, ti sbagli. Ci sono tantissimi prodotti, tra film e serie, che potresti non aver mai visto e che la piattaforma potrebbe non averti proposto a causa dell'algoritmo. Tuttavia, l'algoritmo si basa sulla tua cronologia di visualizzazioni e non sempre può sapere cosa tu voglia davvero vedere.

Ecco che entra in gioco un menu segreto della piattaforma, basato su un sistema di codici numerici, che molti abbonati non conoscono. Con questo metodo, potrai trovare tantissimi prodotti di generi e sottogeneri che l'algoritmo non ti suggerisce.

Netflix: il menu segreto ed il sistema di codici numerici

I codici di Netflix sono identificatori numerici unici che ti aiutano a trovare generi specifici nel vasto catalogo del servizio. Normalmente, sei limitato ai generi che Netflix ti presenta nel menu principale, ma, utilizzando questi codici, puoi accedere a una libreria completa di contenuti da guardare e potresti persino scoprire nuovi film e serie di cui non avevi mai sentito parlare.

Come accedere al menu segreto di Netflix

Non esiste un menu segreto universale su Netflix, ma puoi usare gli URL con codici speciali per visualizzare intere collezioni di film e serie. Il sito Netflix-Codes.com offre una lista completa delle categorie nascoste della piattaforma ed i loro relativi codici. Ci sono circa 20 categorie principali che coprono generi come animazione, film stranieri e classici, ciascuna con molti sottogeneri specifici.

Tutto ciò che devi fare è trovare la categoria desiderata, copiare il codice associato e aggiungerlo alla fine di un URL di Netflix. Ad esempio, se hai poco tempo e vuoi guardare un film breve, puoi controllare la categoria "Film di 90 Minuti" con il codice 81466194. Se cerchi invece qualcosa da vedere con tutta la famiglia, la collezione "Serata Cinema in Famiglia" sarà accessibile con il codice 2013975, e così via.

Alcuni esempi di categorie nascoste

Netflix ha oltre 36.000 categorie uniche e le categorie principali come Azione, Commedia e Dramma si suddividono in tantissimi sottogeneri molto specifici. Ad esempio, puoi trovare collezioni come "Film Diretti da Donne" (codice 2974953) o "Soap Opera Sovrannaturali" (codice 81238162).