San Diego Comic-Con 2024: tutti gli annunci più entusiasmanti

Il San Diego Comic-Con è l'evento annuale più importante per gli appassionati di fumetti, film, serie TV e cultura pop. Ogni anno, migliaia di fan e professionisti del settore si riuniscono per celebrare le ultime novità, assistere a panel esclusivi, incontrare le star del momento e scoprire trailer in anteprima. L'edizione del 2024 promette di essere una delle più entusiasmanti di sempre, con annunci che hanno già infuocato il web. Scopriamo insieme gli annunci più succosi del San Diego Comic-Con 2024.

San Diego Comic-Con 2024: Robert Downey Jr. sarà Doctor Doom

Tra le novità più eclatanti dei Marvel Studios, i fratelli Russo torneranno a dirigere i prossimi due film degli Avengers: Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Inoltre, la notizia dell'anno è che Robert Downey Jr. farà il suo ritorno nel MCU, non più come Iron Man, ma come Doctor Doom. Avengers: Doomsday uscirà a maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars a maggio 2027.

Dai Marvel Studios anche il titolo ufficiale del nuovo film sui Fantastici 4, The Fantastic Four: First Steps, che inizierà le riprese questa settimana, con la data di uscita fissata per il 25 luglio del 2025.

San Diego Comic-Con 2024: le serie tv più attese

Protagoniste dell'evento anche le serie tv: tra queste, spiccano Interview With the Vampire di AMC, Silo di Apple TV e The Lord of the Rings: The Rings of Power di Amazon. Silo tornerà con la seconda stagione a novembre, mentre un nuovo trailer di The Rings of Power ha svelato il ritorno di Sauron.

San Diego Comic-Con 2024: gli annunci esclusivi

Like a Dragon: Yakuza : Amazon ha presentato il primo sguardo alla serie live-action basata sulla famosa serie di videogiochi Yakuza.

: Amazon ha presentato il primo sguardo alla serie live-action basata sulla famosa serie di videogiochi Yakuza. Doctor Who : Una nuova serie spin-off arriverà su Disney Plus, concentrandosi sui Sea Devils.

: Una nuova serie spin-off arriverà su Disney Plus, concentrandosi sui Sea Devils. The Boys : Annunciata una serie prequel ambientata negli anni '50, con protagonisti Soldatino e Stormfront, dal titolo Vought Rising .

: Annunciata una serie prequel ambientata negli anni '50, con protagonisti Soldatino e Stormfront, dal titolo . Lego: Mario e Yoshi saranno i protagonisti del nuovo set di Lego ispirato a Nintendo.