Netflix presenta il suo 2023: ecco cosa ci aspetta

Netflix scalda i motori per un 2023 che ci riserverà sorprese: ecco i titoli originali che la piattaforma ha annunciato per quest’anno.

Il 2023 è iniziato e le grandi case di produzione sono pronte a farci saltare dalla sedia anche quest’anno. Netflix, famosissima piattaforma streaming, non vuole essere da meno e, attraverso una clip, ha mostrato i titoli originali in arrivo durante questo 2023.

Tra i film che Netflix ha in serbo per noi troviamo Rebel Moon di Zack Snyder, ma anche il secondo capitolo di Murder Mystery con Jennifer Aniston e Adam Sandler. Insomma, le sorprese sono proprio dietro l’angolo e ce n’è per tutti i gusti. Ecco a voi la lista di film Netflix in uscita questo 2023 in ordine cronologico.

Extraction 2

Luther verso l’inferno – 10 marzo

Murder Mystery 2 – 31 marzo

The Mother – 12 maggio

Extraction 2 – 16 giugno

They Cloned Tyrone – 21 luglio

Heart of Stone – 11 agosto

Lift – 25 agosto

Damsel – 13 ottobre

Pain Hustlers – 27 ottobre

The Killer – 10 novembre

A family affair – 17 novembre

Leo – 22 novembre

Leave the world behind – 8 dicembre

Rebel Moon – 22 dicembre

Di seguito, invece, vi lasciamo l’anteprima esclusiva con cui Netflix ha annunciato i precedenti titoli esclusivi della piattaforma, in modo da farvi un’idea ancor più dettagliata di ciò che il 2023 ha in programma per noi amanti di cinema.