Netflix – Tutte le uscite di Giugno 2021

Netflix, la piattaforma di streaming più popolare, ha annunciato i titoli che usciranno nel mese di giugno 2021.

Se ti sei perso le uscite del mese scorso, maggio, le puoi recuperare qui.

Di seguito, invece, trovi la lista completa dei film e delle serie tv che si aggiungono al catalogo di Netflix.

FILM

Mortal Kombat – 1 giugno

Arthur Christmas – 1 giugno

Just Cause – 1 giugno

Il viaggio delle ragazze – 1 giugno

Believe me – The Abduction of Lisa McVey – 1 giugno

Murder at 1600 – 1 giugno

Carnaval – 2 giugno

Xtremo – 4 giugno

Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta – 4 giugno

Awake – 9 giugno

Selva trágica – 9 giugno

Skater Girl – 11 giugno

Il drago dei desideri – 11 giugno

The Lego Movie 2 – 13 giugno

The Mule – 13 giugno

Song one – 15 giugno

Il cacciatore di ex – 15 giugno

Un padre – 18 giugno

Jagame Thandhiram – 18 giugno

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – 23 giugno

La casa de las flores – 23 giugno

Sembrava perfetto…e invece – 23 giugno

America: il film – 30 giugno

Netflix – Lupin 2

SERIE TV

Startup – 1 giugno

Summertime – Stagione 2 – 3 giugno

Dancing Queens – 3 giugno

Sweet Tooth – 4 giugno

Feel Good 2 – 4 giugno

Lupin 2 – 11 giugno

Le imperatrici della notte – 11 giugno

Working moms 5 – 15 giugno

Black Summer – 17 giugno

The gift 3 – 17 giugno

Katla – 17 giugno

Elite 4 – 18 giugno

So not worth it – 18 giugno

Too hot to handle 2 – 23 giugno

Il regista nudo 2 – 24 giugno

Jiva! – 24 giugno

The A List 2 – 25 giugno

Sex/Life – 25 giugno

Somos: storia di un massacro dei narcos – 30 giugno

Netflix – Il Villaggio Dei Pinguini

DOCUMENTARI E ANIME

Buchi neri – ai limiti della conoscenza – 1 giugno

Akudama Drive – 1 giugno

Human – Il mondo dentro di noi – 4 giugno

Kitty Love: evviva i gatti – 5 giugno

Trese – Detective delle tenebre – 10 giugno

Rilassare la mente – 15 giugno

Il villaggio dei pinguini – 16 giugno

The Seven Deadly Sins – 28 giugno