Amazon Prime Video – Le uscite di Giugno 2021

Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming inclusa nell’abbonamento ad Amazon Prime, ha rivelato i nuovi titoli che verranno aggiunti nel mese di giugno 2021.

Di seguito, invece, trovi la lista completa dei film e delle serie tv che si aggiungono al catalogo di Amazon Prime Video.

FILM

Amazon Prime Video – 28 Giorni Dopo

28 giorni dopo – 1 giugno

Giallo napoletano – 1 giugno

Il gatto a nove code – 1 giugno

L’uccello dalle piume di cristallo – 1 giugno

Il mondo perduto – Jurassic Park – 1 giugno

Totò contro il pirata nero – 1 giugno

Totò e Cleopatra – 1 giugno

King of Thieves – 1 giugno

Il piccolo yeti – 3 giugno

The Mauritanian – 3 giugno

Maschile Singolare – 4 giugno

Black Dahlia – 4 giugno

Una su 13 – 5 giugno

Chaos Walking – 8 giugno

Downtown Abbey – 11 giugno

Il grande salto – 13 giugno

Lei è troppo per me – 16 giugno

Minions – 18 giugno

Into the ashes – 18 giugno

Pinocchio – 19 giugno

Dear white people – 21 giugno

Tutti per 1 – 1 per tutti – 25 giugno

Mary J. Blige’s: My Life – 25 giugno

Pride and Glory – Il prezzo dell’onore – 29 giugno

Codice Genesi – 30 giugno

David and Goliath – 30 giugno

SERIE TV

Amazon Prime Video – Shameless

Shameless stagione 10 – 1 giugno

The Handmaid’s Tale stagione 2 – 1 giugno

Kaeloo stagione 2 e 3 – 2 giugno

Dom stagione 1 – 4 giugno

Clarkson’s Farm – 11 giugno

Flack stagione 2 – 11 giugno

Lupin – La donna chiamata Fujiko Mine – 15 giugno

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo – 18 giugno

The legend of Sergio Ramos – 18 giugno

Solos – 25 giugno

Bosch – 25 giugno

Come Play stagione 23 – 27 giugno

Bleach stagione 3 – 28 giugno