Nintendo Direct: Grandi Annunci e Nuove Espansioni per Switch

La recente presentazione Nintendo Direct ha svelato una serie di titoli entusiasti che arricchiranno il catalogo di Nintendo Switch. Dalla rimasterizzazione di classici amati a nuovi giochi che promettono di catturare l'immaginazione dei giocatori, ecco un riepilogo dei principali annunci e aggiornamenti in arrivo.

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami riporta i giocatori nel mondo del picchiaduro con Kazuma Kiryu, offrendo una rivisitazione moderna e dettagliata di questo amato classico. Preparati a combattere in un quartiere giapponese ricco di storia e azione.

Data di uscita: 24 ottobre 2024

Tetris Forever

Tetris Forever celebra il 40º anniversario del celebre puzzle game con una raccolta di titoli classici e una nuova modalità chiamata Tetris Time Warp. Include anche documentari e reperti digitali che ripercorrono la storia di Tetris.

Data di uscita: Inverno 2024

Fitness Boxing 3

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer offre un'esperienza di fitness personalizzata con allenamenti virtuali e sessioni di boxe. Questo gioco è perfetto per chi cerca di mantenersi in forma divertendosi.

Data di uscita: 5 dicembre 2024

MySims: Bundle Relax

MySims: Bundle Relax combina due dei giochi più amati della serie MySims, offrendo una simulazione di vita rilassante con ampie possibilità di personalizzazione.

Data di uscita: 19 novembre 2024

Sid Meier's Civilization 7

Sid Meier’s Civilization 7 introduce nuove meccaniche e un personaggio aggiuntivo, Himiko, in questa nuova iterazione della famosa serie di strategia. Costruisci un impero e guida la tua civiltà verso la grandezza o la rovina.

Data di uscita: 11 febbraio 2025

Dragon Quest 3 HD-2D

DRAGON QUEST 3 HD-2D Remake porta una versione moderna di un classico RPG con grafica migliorata e nuovi contenuti esclusivi, offrendo un'esperienza rivisitata di un amato gioco.

Data di uscita: 14 novembre 2024

Goat Simulator 3

Goat Simulator 3 permette ai giocatori di vivere le disavventure di una capra in un open world pieno di caos e umorismo, con nuove missioni e una vasta area da esplorare.

Data di uscita: 6 dicembre 2024

SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game

SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game segue Patrick Star in una nuova avventura open world a Bikini Bottom, con missioni e storie inedite che esplorano il mondo sottomarino.

Data di uscita: 4 ottobre 2024

Capcom Fighting Collection 2

Capcom Fighting Collection 2 è una raccolta di picchiaduro classici di Capcom, tra cui titoli iconici come Street Fighter II e Darkstalkers, con grafica migliorata e nuove opzioni di gioco.

Data di uscita: 2025

Marvel vs. Capcom

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics riporta in vita le battaglie iconiche tra Marvel e Capcom, con una collezione che include modalità e grafica migliorate.

Data di uscita: 12 settembre 2024 (versione scaricabile), 22 novembre 2024 (versione su scheda)

Castlevania Domunis Collection

Castlevania Dominus Collection include tre dei titoli più amati della serie Castlevania con grafica rimasterizzata e nuovi contenuti. Questa edizione è un must per i fan degli action-platform.

Data di uscita: 28 agosto 2024

Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 è il seguito dell'iconico horror game, con nuove stanze e modalità per intensificare la suspense e il terrore.

Data di uscita: Inverno 2024

Suikoden 1&2 Remastered

Suikoden 1&2 HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars offre una rimasterizzazione accurata dei primi due capitoli della serie Suikoden, con grafica migliorata e nuove funzionalità.

Data di uscita: 6 marzo 2025

Titoli di Terze Parti per Nintendo Switch

In aggiunta a questi titoli, la presentazione ha mostrato anche un montaggio dedicato ad altri giochi di terze parti in arrivo per Nintendo Switch, di cui trovate i trailer qui:

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st è un RPG a turni in cui i giocatori cercano un padre scomparso mentre affrontano belve temibili. Questo capitolo sarà disponibile nel 2025.

Data di uscita: 2025

Worms Armageddon: Anniversary Edition riporta i classici vermi armati fino ai denti il 26 settembre, con una versione rimasterizzata del titolo del 1999.

Data di uscita: 26 settembre 2024

S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone Trilogy offre una raccolta di sparatutto in prima persona ambientati nella zona di Chernobyl, con esplorazioni e combattimenti inediti, in arrivo a novembre.

Data di uscita: Novembre 2024

Disney Dreamlight Valley presenta un evento di gioco chiamato “Fine dell’estate”, dove i giocatori possono creare dolcetti speciali e ottenere ricompense esclusive dal 4 al 26 settembre.

Data di uscita: 4-26 settembre 2024

STAR WARS: Hunters scalda i motori per una nuova stagione a partire dal 26 settembre, con l’introduzione di un nuovo sfidante dell’arena, Pilbush, l’ewok esplosivo.

Data di uscita: 26 settembre 2024

LEGO HORIZON ADVENTURES offre un mondo di Horizon rivisitato in chiave LEGO, previsto per l'inverno 2024.

Data di uscita: Inverno 2024

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game permette di vivere la vita di un Hobbit, decorare la propria casa e prendersi cura del giardino, in arrivo nell'inverno 2024.

Data di uscita: Inverno 2024

EA SPORTS FC 25 introduce nuove modalità di gioco e opzioni, inclusi Rush 5 vs 5, Football Ultimate Team™ e altro ancora, con arrivo previsto il 27 settembre.

Data di uscita: 27 settembre 2024

Disney Epic Mickey: Rebrushed è un remake del coloratissimo platform 3D con Topolino, previsto per il 24 settembre.

Data di uscita: 24 settembre 2024

FUNKO FUSION raduna eroi della cultura pop in un parco giochi in continua evoluzione, in arrivo nell'inverno 2024.

Data di uscita: Inverno 2024

Just Dance 2025 Edition offre nuove canzoni e mosse per ballare, con arrivo previsto il 15 ottobre.

Data di uscita: 15 ottobre 2024