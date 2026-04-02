Super Mario Galaxy – Il film, la spiegazione della scena post-credit

Come per il primo film, anche Super Mario Galaxy - Il film è stata una festa di personaggi e reference che ha fatto contento ogni fan Nintendo.

Oltre al ritorno di figure iconiche come Mario e Peach, il film presenta personaggi molto apprezzati dai videogiochi, tra cui Yoshi, Rosalina, Bowser Jr. e Fox McCloud. Tuttavia, è la scena post-credit a offrire una delle sorprese più interessanti e a suggerire il futuro della saga al cinema.

Attenzione: seguiranno SPOILER.

Super Mario Galaxy - Il film - Sfondo

Super Mario Galaxy - Il film, cosa si vede nella scena post-credit?

Dopo i titoli di coda, torniamo nella Galaxy Gateway, un luogo già visto durante il film.

Ukiki, tenta ancora una volta di ingannare qualcuno con il suo aspetto innocente per poi rubare oggetti, questa volta prendendo di mira un Whittle. Il suo piano però viene interrotto dall'intervento di un personaggio misterioso.

Si tratta della Principessa Daisy, riconoscibile dal suo iconico abito giallo e dai capelli castani. Daisy è uno dei personaggi storici del videogioco, apparso per la prima volta in Super Mario Land e da allora presente in numerosi titoli della saga.

Questa scena post-credit prepara il terreno per il terzo capitolo, suggerendo un ruolo importante anche per Daisy. Resta da capire se possa provenire da un altro universo, seguendo una logica simile a quella introdotta con Fox McCloud.

Super Mario Galaxy - Il film, mancano ancora tanti personaggi all'appello

Molti fan si aspettavano la comparsa già in questo capitolo di personaggi come Wario o Waluigi, ma per ora ancora niente da fare. In compenso, fanno una comparsa alcuni antagonisti meno noti, seppur in ruoli più marginali, come Wart, Mouser, Birdo e Clawgrip.