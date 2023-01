Nintendo Switch Oled: in arrivo una versione a tema Zelda Tears of the Kingdom?

In questi giorni sono state rese visibili delle foto leak di una nuova versione di Nintendo Switch Oled a tema Zelda Tears of the Kingdom.

Dopo il successo dell’ormai iconico The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i fan sono ormai da tempo in febbrile attesa per l’uscita del suo attesissimo sequel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che approderà nel mondo il 12 maggio 2023.

Il tanto vociferato nuovo titolo di casa Nintendo, nelle scorse settimane è stato protagonista ai The Game Awards per essersi aggiudicato il premio del gioco più atteso del 2023. In quest’ultime ore è tornato a far parlare di sé con delle immagini trapelate di una nuova versione Nintendo Switch Oled proprio a tema Zelda Tears of the Kingdom.

Nintendo switch oled

Le immagini in questione sono visionabili sul forum ResetERA, anche se in realtà le foto sono partite dal sito cinese Tieba, il quale ha già azzeccato in passato edizioni speciali per Nintendo Switch. Nella fattispecie l’immagine raffigura la confezione di Nintendo Switch Oled a tema Zelda Tears of the Kingdom, oltre i design applicati al dock e ai joy-con.

Le foto leakkate sono da prendere rigorosamente con le pinzette, dato che non c’è stata ad oggi nessuna conferma da parte della grande N. Ci si prospetta comunque un grande annuncio per l’arrivo del suo colossal, come già fatto in passato con le sue punte di diamante.