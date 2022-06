Nintendo Switch Online: arriva Pokémon Snap

Nintendo Switch Online si aggiorna alla versione 2.4.0, con un catalogo di videogiochi a cui si aggiunge un classico di fine anni ’90 uscito su N64: Pokémon Snap.

Sviluppato da HAL Laboratories e rilasciato nel 1999, il gioco spin-off della serie Pokémon vede come protagonista Todd Snap, a cui viene assegnato l’incarico dal Professor Oak di andare sull’isola Pokémon e di trovare e fotografare gli animali che vivono nel loro habitat naturale. Un gameplay semplice e lineare che invita il giocatore ad attirare e a lanciare del cibo ai Pokémon selvatici per ottenere degli scatti e guadagnare un buon punteggio.

Il gioco fu immediatamente un successo ed ancora oggi rimane impresso nella memoria dei fan. Per questo, Nintendo ha riproposto il concept dello spin-off su Nintendo Switch con New Pokémon Snap, il quale ha quadruplicato il numero di copie vendute dall’originale.

La versione del 1999 è ora disponibile per tutti gli abbonati Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Inoltre, grazi ai tweet condivisi dal dataminer OatmealDome, siamo a conoscenza degli altri aggiornamenti inclusi nella versione 2.4.0: un CPU hack è stato aggiunto in Star Fox 64 e Kirby 64 mentre i file PCB sono stati cambiati in F-Zero X e Mario Golf. È stato aggiunto, poi, un nuovo testo collegato al supporto del microfono: “Il microfono non può essere utilizzato impugnando il controllo in questo modo”.

Se siete possessori di un abbonamento Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, non vi resta altro che impugnare i vostri joy-con ed andare in giro a fotografare tutti i Pokémon.