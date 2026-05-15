Non è un paese per single, le principali differenze tra libro e film

È attualmente nella top 10 di Prime Video la commedia romantica italiana Non è un paese per single, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Felicia Kingsley.

Con protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, la storia vede i fratelli Michele e Carlo arrivare alla tenuta “Le Giuggiole” per venderla – in quanto eredi diretti del conte defunto – e costruirvi un campo da golf. A ostacolare il progetto ci sono però tre donne, in particolare Elisa, determinate a non abbandonare la casa dove vivono e lavorano.

Ovviamente, come ogni adattamento che si rispetti, il film presenta alcune piccole ma sostanziali differenze rispetto al romanzo originale, pur mantenendo inalterato il nucleo centrale della storia. Ripercorriamole insieme.

Libro: la scrittrice Felicia Kingley ambienta parte della vicenda in Inghilterra , paese d’origine dei protagonisti maschili Charles e Michael. I due, oltre a essere ricchi uomini d’affari, sono migliori amici d’infanzia . Charles ha una sorella, Caroline, una ragazza benestante e viziata invaghita, innamorata di Michael. Inoltre, gestisce un’azienda di seta ereditata dal padre, mentre Michael viene descritto come uno stacanovista e brillante uomo d’affari.

la scrittrice Felicia Kingley , paese d’origine dei protagonisti maschili Charles e Michael. I due, oltre a essere ricchi uomini d’affari, sono . Charles ha una sorella, Caroline, una ragazza benestante e viziata invaghita, innamorata di Michael. Inoltre, gestisce un’azienda di seta ereditata dal padre, mentre Michael viene descritto come uno stacanovista e brillante uomo d’affari. Film: i due protagonisti maschili perdono le loro origini inglesi e anche i nomi vengono italianizzati, diventando Carlo e Michele. La storia è ambientata interamente in Italia, soprattutto in Toscana, per valorizzarne gli splendidi paesaggi. I due arrivano alla tenuta “Le Giuggiole” da Milano, città in cui convivono. Cambia anche il loro legame: nel film sono fratelli e la figura di Caroline viene completamente eliminata. Carlo, inoltre, è descritto come un ragazzo timido e riservato, appassionato di videogiochi e poco incline a mettersi in gioco, soprattutto in amore.

Linda è un'adolescente mentre Giada lavora nella tenuta

Libro: Linda, la figlia di Elisa, ha tredici anni che sogna di studiare all’estero, in particolare in Inghilterra. Nonostante il rapporto complicato con la madre, mantiene un legame sereno con la zia Giada e la nonna. Elisa e Giada vivono insieme a “Le Giuggiole”: la prima lavora nella tenuta occupandosi soprattutto dei vigneti, mentre la seconda fa l’estetista e desidera lasciare il paese per trasferirsi altrove. Pur apparendo talvolta frivola per le sue frequenti conoscenze con ragazzi delle città vicine, Giada sogna il grande amore, che troverà proprio in Charles , amico d’infanzia con cui instaura fin da subito uno forte legame sentimentale.

Linda, la figlia di Elisa, ha tredici anni che sogna di studiare all’estero, in particolare in Inghilterra. Nonostante il rapporto complicato con la madre, mantiene un legame sereno con la zia Giada e la nonna. Elisa e Giada vivono insieme a “Le Giuggiole”: la prima lavora nella tenuta occupandosi soprattutto dei vigneti, mentre la seconda per trasferirsi altrove. Pur apparendo talvolta frivola per le sue frequenti conoscenze con ragazzi delle città vicine, , amico d’infanzia con cui instaura fin da subito uno forte legame sentimentale. Film: Linda è un’adolescente delle superiori alle prese con i primi amori e le prime avventure sessuali. Nel film il rapporto con la madre rimane inalterato, sebbene le modifiche più rilevanti le si possono rintracciare nelle due sorelle: Giada diventa in automatico la sorella minore nonché aiutante della tenuta, le cui giornate si destreggiano anche con l’amante del paese, un uomo sposato che non ha intenzione di lasciare la moglie per lei. Nel momento in cui incontra Carlo non scatta subito il colpo di fulmine, sebbene sia consapevole che il ragazzo nutra dei sentimenti per lei.

Non è un paese per single - Sfondo

Primo incontro tra Elisa e Michael

Libro: Elisa e Michael si incontrano dopo molti anni durante la sagra del paese di Belvedere in Chianti, dove la ragazza offre aiuto distribuendo vino ai paesani. Se Elisa si dimostra felice di ritrovare l’amico d’infanzia, il protagonista inizialmente non la riconosce , arrivando a trattarla con sufficienza. Per questo motivo, Elisa reagisce male al suo comportamento e decide di vendicarsi dell’amico ritrovato, organizzandogli tre appuntamenti con tre donne del paese, interessate esclusivamente a sistemarsi (nonostante i loro evidenti difetti). Nel libro, inoltre, Elisa viene delineata come una figura mite e tranquilla e quindi mai particolarmente astiosa nei confronti di Michael tanto da prendere subito una sbandata per lui.

Elisa e Michael si di Belvedere in Chianti, dove la ragazza offre aiuto distribuendo vino ai paesani. Se Elisa si dimostra felice di ritrovare l’amico d’infanzia, , arrivando a trattarla con sufficienza. Per questo motivo, Elisa reagisce male al suo comportamento e decide di vendicarsi dell’amico ritrovato, organizzandogli tre appuntamenti con tre donne del paese, interessate esclusivamente a sistemarsi (nonostante i loro evidenti difetti). Nel libro, inoltre, Elisa viene delineata come una figura mite e tranquilla e quindi mai particolarmente astiosa nei confronti di Michael tanto da prendere subito una sbandata per lui. Film: il primo incontro tra Elisa e Michele avviene durante il funerale del conte, quando la ragazza decide di uscire dalla chiesa e si ritrova a essere colpita al naso proprio dall’uomo. Insieme al fratello Carlo, si trasferirà presso “Le Giuggiole”, occasione che lo porterà a valutare la tenuta per una possibile vendita.

La vendita de "Le Giuggiole"

Libro: Charles, futuro erede della tenuta “Le Giuggiole”, decide di vendere la proprietà in quanto consapevole di non poter passare il proprio tempo in Italia a causa del suo lavoro all’estero. Decide quindi di affidare all’amico Michael le informazioni necessarie affinché possa trovare un acquirente interessato. Giunti entrambi in Toscana per poter osservare da vicino la corposa eredità, le intenzioni dei due migliori amici vengono presto intercettate da Elisa , amareggiata e tutt’altro che incline ad abbandonare la sua casa. Proprio per questo motivo la ragazza chiede un mese a Michael, lasso di tempo necessario per raccogliere i e poter comprare la tenuta.

Charles, futuro erede della tenuta “Le Giuggiole”, decide di vendere la proprietà in quanto consapevole di non poter passare il proprio tempo in Italia a causa del suo lavoro all’estero. Decide quindi di affidare all’amico Michael le informazioni necessarie affinché possa trovare un acquirente interessato. Giunti entrambi in Toscana per poter osservare da vicino la corposa eredità, , amareggiata e tutt’altro che incline ad abbandonare la sua casa. Proprio per questo motivo la ragazza chiede un mese a Michael, lasso di tempo necessario per raccogliere i e poter comprare la tenuta. Film: i due fratelli Carlo e Michele sono fin da subito interessati a vendere la tenuta, in quanto la considerano inutile. Le loro intenzioni vengono rivelate solo a metà film, quando Elisa origlia una conversazione telefonica di Michele. Intenzionata a non abbandonare la sua dimora e il suo lavoro, la donna tenta un nuovo approccio per evitare la messa all’asta della tenuta, provando a sedurre l’uomo. Lo stesso metodo viene utilizzato anche da Giada con il fratello Carlo, su iniziativa di Elisa, per cercare di fargli cambiare idea.

Epilogo