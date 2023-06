Nosferatu: tutto ciò che sappiamo sul nuovo film di eggers

Uno dei registi più promettenti degli ultimi tempi sta per tornare al cinema: Robert Eggers, regista di splendidi film horror come The Lighthouse e The VVitch, dirigerà Nosferatu.

Cosa sappiamo su Nosferatu

Il film sarà il rifacimento del celebre e omonimo film Nosferatu the Vampyre (1979) e dell’ancora precedente, il secondo remake del film del 1922, ovvero il Nosferatu di Henrik Galeen, un adattamento non ufficiale del Dracula di Bram Stoker.

Un cast stellare

Sappiamo già che nel ruolo del terribile conte Dracula avremo Bill Skarsgård, il famoso figlio dell’attore Svedese Stellan Skarsgard (Ninphomaniac; Dune). L’attore ormai è una ottima scelta per il genere horror, in quanto ha recitato nel ruolo di IT il pagliaccio negli ultimi due film di Muschietti, ricevendo il plauso della critica.

Bill skarsgard sarà dracula

Nicholas Hoult, famoso per aver interpretato il Professor John Ronald Ruel Tolkien nell’omonimo film diretto da Dome Karukoski e reduce da un altro film su Dracula, Renfield, con Nicholas Cage nel ruolo del Conte, (la cui recensione potete trovare qui) è nel cast insieme alla figlia di Johnny Depp, Lily-Rose Depp (Tusk; Voyagers) e Willem Dafoe (Van Gogh; Spider-Man). Anche se i loro ruoli non sono ancora stati ufficialmente annunciati, pare che Hult e Depp ricopriranno i ruoli dei coniugi Hutter.

Nosferatu è stato girato a Praga e nei suoi dintorni, con le riprese terminate proprio pochi giorni fa. Secondo le indiscrezioni, la pellicola dovrebbe uscire l’anno prossimo. Grazie ai film di Eggers, precedentemente acclamati dalla critica, siamo sicuri che il giovane regista statunitense riuscirà a realizzare un film degno del suo nome.

The VVitch ha infatti valso al regista il premio Directing Award: U.S. Dramatic al Sundance Film Festival nel 2015 e il premio come Miglior film di esordio all’Independent Spirit Awards nel 2017; mentre The Lighthouse, horror psicologico con Robert Pattinson e Willem Dafoe, ha fatto ottenere, sempre all’Independent Spirit Award, il premio a Dafoe come Miglior attore protagonista.