Quando esce Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Ecco la data d’uscita

Noi, come voi, non vediamo l’ora che esca la seconda parte di Across the Spider-Verse, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Hai appena finito di vedere Spider-Man: Across the Spider-Verse e non vedi l’ora che esca il sequel? Ti capiamo bene e qui potrai leggere tutto ciò che, ad oggi, si sa al riguardo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il prossimo film che vedrà protagonista Miles Morales.

Abbiamo una buona notizia per te, la data per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è già stata fissata e non dovremo aspettare molto, per fortuna. Come saprai, Across the Spider-Verse è solo la prima parte di un progetto suddiviso in due: proprio per questo inizialmente nei titoli doveva esserci “Part 1” e “Part 2”, salvo poi suddividerli con titoli a sé stanti.

Sony Pictures ha ufficialmente annunciato che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà nelle sale il 29 marzo 2024, all’incirca tra 9 mesi. Beyond the Spider-Verse dovrebbe essere il capitolo definitivo per il nostro amato Miles animato, nato nel 2018 con Spider-Man: Un nuovo universo.

Tra l’altro, vi ricordiamo che proprio negli ultimi giorni è stato annunciato un progetto live-action su Miles Morales! Del progetto però non si sa ancora molto, così come non sappiamo se sarà lo stesso personaggio di questi film animati o di quale universo si tratterà, se Marvel o Sony.