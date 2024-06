Nosferatu: ecco il terrificante trailer del nuovo film di Robert Eggers

Robert Eggers sta per tornare con Nosferatu, uno dei film più attesi dell'anno. Il giovane regista statunitense è famoso per aver riportato il genere horror al suo antico splendore grazie a pellicole psicologiche e terrificanti, come ad esempio The Witch, con protagonista un giovane e alle prime armi Anya Taylor-Joy (The Menu, Furiosa: a Mad Max Saga).

Dopo il flop inaspettato del suo ultimo film, The Northman, il regista sta per terrorizzarci con quello che è il remake del grande classico Nosferatu, Il principe della notte del 1979 di Werner Herzog, a sua volta remake di Nosferatu il vampiro di Murnau del 1922. Una sfida non da poco per il giovane regista, a confronto con due maestri del genere.

Nosferatu: trailer, trama e cast del nuovo film di Robert Eggers

Secondo la sinossi ufficiale, Nosferatu è "una storia gotica sull'ossessione di una giovane donna tormentata e di un terrificante vampiro infatuato di lei, che provoca un orrore indicibile nella sua scia". Difatti, il Nosferatu del 1922 si rifà al Dracula di Bram Stoker, anche se vari nomi e altri dettagli furono cambiati rispetto al romanzo, incluso il Conte Dracula ribattezzato Conte Orlok.

Nel trailer vediamo diverse e terrificanti immagini, ma non riusciamo mai a vedere chiaramente il Nosferatu di Bill Skarsgard (Pennywise in IT), attore che presto rivedremo anche nel remake de Il Corvo. Nel cast abbiamo anche Lily-Rose Depp come Ellen Hutter, Aaron Taylor-Johnson come Friedrich Harding, Nicholas Hoult (Tolkien, The Menu) come Thomas Hutter e Willem Dafoe (Poor Things, The Lighthouse) nel ruolo di Prof. Albin Eberhart Von Franz.