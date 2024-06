Shrek 5 arriverà prima di quanto vi aspettate, parola di Eddie Murphy

Shrek 5 sta per diventare realtà ed a confermarlo è direttamente Eddie Murphy, la voce originale di Ciuchino. Nonostante il quarto capitolo della saga, Shrek e vissero felici e contenti, non avesse convinto più di tanto e sembrasse essere la conclusione delle avventure dell'amato orco verde, così non è.

In Shrek e vissero felici e contenti, dopo essere riuscito a sconfiggere Tremotino, Shrek era riuscito a far tornare tutto come prima e ad essere di nuovo quel "noioso" marito e padre di famiglia, rendendosi conto di quanto in realtà la sua vita fosse perfetta così com'era. Chissà, quindi, quale nuova avventura lo aspetterà nel quinto capitolo della saga.

Shrek 5 non è l'unico progetto in arrivo secondo Eddy Murphy

Dopo diversi rumors, ecco che arrivano le prime dichiarazioni ufficiali su Shrek 5 (e non solo). Al momento non è ancora dato sapere di cosa parlerà il nuovo film, ma Eddie Murphy ha rivelato molti interessanti dettagli in un'intervista con Collider. Tra tutti, la sorprendente notizia che Shrek 5 non solo è in produzione, ma lo è da ormai diversi mesi. Queste le sue parole:

Abbiamo iniziato a fare Shrek 5 quattro o cinque mesi fa. Ho registrato il primo atto e lo faremo quest'anno, lo finiremo. Shrek sta per uscire e Ciuchino avrà il suo film: faremo anche lui. Quindi faremo uno Shrek e faremo Ciuchino. Eddie Murphy