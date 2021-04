Gamepass – 4 nuovi arrivi

Recentemente nel Gamepass è entrata a far parte la lista quasi completa dei titoli Bethesda, proprio in seguito alla chiusura ufficiale dell’acquisizione del gruppo Zenimax da parte di Microsoft.

Oltre a tali titoli, che vi consigliamo di recuperare nel tempo, sono state recentemente aggiunte altre perle videoludiche: oggi ve ne consiglieremo alcune delle migliori che sono andate a espandere l’ormai enorme catalogo Gamepass.

OUTRIDERS

Third Person Shooter sviluppato da People Can Fly (Gears of War: Judgment, Fortnite: Salva il Mondo) e pubblicato da Square Enix, è un gioco cooperativo fino a 3 giocatori uscito il 1 Aprile 2021 in multipiattaforma e disponibile gratuitamente fin dal lancio per gli abbonati Gamepass.

Fin da subito i giocatori sono stati rassicurati che questo titolo non è un Game as a Service ma piuttosto un gioco fatto e finito da acquistare una volta soltanto, o appunto nel caso degli abbonati al Gamepass, da scaricare una tantum. Questo per evitare altri fallimenti recenti come il grandissimo flop di un altro gioco lanciato come Game as a Service, l’ormai fallimentare Anthem.

Outriders prevede elementi RPG mischiati a meccaniche da sparatutto in terza persona, difatti a ogni giocatore verrà data la possibilità di scegliere tra quattro diverse classi, ognuna con abilità uniche, e di personalizzare anche il proprio armamentario, così da rendere più custom l’esperienza di gioco di ciascun utente, sia che esso giochi in solitario che in coop con amici. Il gioco è studiato per dare il meglio di se in coop, dove i giocatori potranno usare in perfetta sinergia le loro diverse abilità per combattere schiere di nemici.

Ultima aggiunta del Gamepass, Outriders ha le carte in tavola per essere un divertentissimo gioco cooperativo sci-fi

I giocatori impersoneranno gli Outriders, soldati d’élite incaricati di spianare la strada ai futuri coloni di nuovi mondi scelti per ospitare la razza umana ormai impossibilitata a sopravvivere sulla Terra. Giunti su Enoch dovranno fare i conti con una misteriosa Anomalia, che finirà per cambiare la natura stessa degli Outriders, dando inizio ad una serie di eventi a catena scatenati dalla stessa. Non perdete tempo. Outriders è ora disponibile su Gamepass.

OCTOPATH TRAVELER

Sviluppato nel 2018 anch’esso da Square Enix e pubblicato da Nintendo, inizialmente come esclusiva Nintendo Switch, finalmente approda sui lidi del ricchissimo catalogo Gamepass.

J-RPG vecchio stile, come i primi Final Fantasy, porta meccaniche svecchiate e adattate a un contesto più moderno. Il risultato è la perfetta fusione tra uno dei primi Final Fantasy e Pokemon, e infatti lo stesso team di sviluppo lo ha descritto come successore spirituale di Final Fantasy VI.

Porta tutte le caratteristiche dei J-RPG: ad esempio vi è il combattimento a turni, reso molto più dinamico da meccaniche quali poteri speciali unici, debolezze particolari e combo di squadra. I combattimenti ricorderanno quindi quelli di Pokemon (almeno per la parte più competitiva) in cui il giocatore non dovrà utilizzare solo la mera forza bruta ma dovrà anche aguzzare l’ingegno per sfruttare forze e debolezze dei personaggi in campo.

Ci sono quindi città sicure, in cui rifornirsi e ampliare le proprie risorse e conoscenze, che fungeranno quindi da Hub per il giocatore, proprio come lo sono le varie città nei giochi Pokemon. Poi ci sono le aree selvagge in cui il giocatore dovrà affrontare sia incontri casuali (come avviene per i Pokemon selvatici o per i mostri selvatici dei vari Final Fantasy) che veri e propri npc pronti a bloccargli la strada.

Octopath Traveler gode di un ispirazione artistica di altissimo livello nata dall’esperienza di Square Enix

Ciò che rende unico Octopath Traveler è innanzitutto la sua grafica definita “HD-2D”, in cui gli sprite a 16 bit dei personaggi vengono inseriti in dei panorami in alta definizione veramente mozzafiato e di un infinita ispirazione artistica, rendendo l’impatto grafico una immensa gioia per gli occhi. Inoltre altra peculiarità del titolo è la scelta del “punto di partenza” dell’avventura. Tale scelta è data al giocatore che dovrà selezionare 1 tra 8 diversi personaggi principali, ciascuno con abilità uniche, una storia unica e un differente punto di inizio nel mondo di gioco.

Il giocatore potrà incrociare quindi gli altri 7 compagni di viaggio e a sua discrezione convincerli a seguirlo nella sua avventura, influenzandone così gameplay e trama. Molto alta quindi la rigiocabilità del titolo, disponibile ora su Gamepass.

STAR WARS: SQUADRONS

Pubblicato a fine 2020 da Electronic Arts e sviluppato da Motive Studios (Star Wars: Battlefront II) Squadrons è un simulatore di combattimenti spaziali ambientato nell’universo di Star Wars.

Gli eventi di Squadrons prenderanno atto dopo i fatti de Il ritorno dello Jedi e permetteranno al giocatore di impersonare i panni sia dei piloti Imperiali sia dei piloti della Nuova Repubblica, dando un piacevole dualismo al punto di vista del giocatore. Per i meno avvezzi alle vicende dell’immenso universo narrativo di Star Wars il gioco porterà comunque elementi familiari e subito riconoscibili, mentre per i fan che conoscono ogni granello di sabbia di tale universo, i rimandi a personaggi ed eventi di serie tv e libri dell’universo espanso saranno notevoli e più che apprezzati.

Il gameplay può inoltre essere adattato all’abilità del giocatore, portando sia una guida più arcade se il giocatore non è pratico dei simulatori di volo, ma al contempo offrendo ai più esperti una grandissima possibilità di personalizzare e rendere più realistico il controllo del proprio caccia, controllando imbardate e virate proprio come andrebbe fatto su un vero aereo. Stessa cosa dicasi per l’interfaccia grafica, con la possibilità di disattivare l’HUD, obbligando il giocatore a ottenere i dati per volare direttamente dagli strumenti di volo fedelmente riprodotti nei cockpit dei caccia. Rimane sempre e comunque attiva la visuale in prima persona, aumentando così l’immersività del titolo.

Grande peculiarità di Squadrons è la possibilità di gestire manualmente la potenza da destinare a motori, scudi o armamenti, il tutto in tempo reale mentre si sta pilotando. Così il giocatore potrà a seconda della situazione gestire al meglio il proprio caccia: ad esempio potrà dare più potenza ai motori per un attacco a sorpresa, o invece più potenza agli scudi in una situazione di elevato fuoco di sbarramento nemico. Le possibilità sono innumerevoli e addirittura è possibile “angolare” gli scudi deflettori, se ad esempio stiamo scappando ed il fuoco dovesse arrivarci solo dalle nostre spalle (o solo da davanti), il tutto con comandi molto intuitivi.

La vista dal cockpit dei caccia stellari di Squadrons darà spesso brividi lungo la schiena ai i fan della galassia lontana lontana

La fedeltà all’universo espanso di Star Wars è maniacale, riproducendo le diverse peculiarità dei caccia: i caccia Tie imperiali ad esempio, proprio come nella realtà narrativa di Star Wars, non essendo dotati di scudi deflettori, non avranno tale parametro presente nel cockpit del caccia, influenzando e differenziando così il gameplay a seconda del caccia che si sta pilotando, strizzando così l’occhio a tutti i fan della saga.

Oltre ad un ottima campagna, seppur breve, è presente un altrettanto ottimo comparto multiplayer che per poter essere padroneggiato al meglio richiederà del tempo, data l’enorme profondità del gameplay nel pilotare i caccia stellari portata dal team di sviluppo Canadese. Prima di cimentarvi in folli manovre contro giocatori reali nel comparto multiplayer siete avvertiti, anche Maverick in Top Gun è passato prima dalla scuola di volo. Pilota avvertito mezzo salvato. Star Wars Squadrons è ora disponibile gratuitamente su Gamepass.