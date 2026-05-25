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Passenger, Recensione: una buona idea soffocata dai jumpscare

Passenger, il nuovo horror on the road ora al cinema, si autosabota a causa dei continui jumpscare ingiustificati.

Recensione di 

Poster di Passenger

Passenger

Anno d'uscita: 2026
6.5/10
La recensione in breve:

Passenger è un film con un incipit interessante e diverso dal solito, ma che purtroppo perde molto fascino a causa dei jumpscare continui e di una regia mediocre.

Data di uscita20 maggio 2026
Durata94 min
RegiaAndré Øvredal
Cast Principale
Lou LlobellMaddie
Jacob ScipioTyler
Melissa LeoDiana
Joseph LopezThe Passenger
GenereHorror, Thriller
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Passenger si presenta come un horror on the road diretto dal regista norvegese André Øvredal, conosciuto per il film Autopsy, abbastanza apprezzato dal pubblico, e Scary Stories to Tell in the Dark.

Purtroppo questa pellicola horror non è all’altezza delle precedenti, ma andiamo con ordine. Ecco la nostra recensione di Passenger.

Passenger, di cosa parla?

Il film vede una coppia (Jacob Scipio e Lou Llobell) alla ricerca di qualcosa di nuovo: mollare la città, vendere casa e trasferirsi su un van arancione dotato di tutti i comfort per una vita on the road.

Fermandosi per soccorrere un ragazzo che si è schiantato contro un albero, i due finiscono per legarsi a una malefica entità.

Musica e lore

La storia on the road, insieme alle varie leggende e storie di coloro che vivono sulla strada, è interessante: vediamo qualcosa di diverso dal solito.

Altro punto a favore sono le musiche, realizzate molto bene: inquietanti e suggestive, accompagnano un film che, però, non si può definire particolarmente pauroso.

Sfondo - Passenger (2026)
Passenger - Sfondo / 18Hz Productions, Coin Operated, Paramount Pictures, Domain Entertainment

Jumpscare e capogiri

Un jumpscare ogni cinque minuti e continui tentativi di costruzione della tensione che finiscono per far venire il mal di mare. Il regista prova a creare scene interessanti: quella del parcheggio, senza fare spoiler, non è niente male, se non fosse per le inquadrature da capogiro.

Inoltre, purtroppo, nel film manca completamente l’ansia, perché è infarcito di jumpscare: senza esagerare, ce n’è almeno uno ogni quindici minuti, senza nemmeno lasciare allo spettatore il tempo di costruire tensione.

A parte questi difetti, la regia è mediocre e il cast fa il suo dovere, anche se l’interpretazione della Llobell è decisamente superiore a quella del collega.

L’attrice, infatti, ha già maturato una discreta esperienza sia sul grande che sul piccolo schermo: la ricordiamo nel film Voyagers e nella serie TV Foundation, dove è apparsa in 26 episodi.

L’entità malefica, una sorta di demone vestito da prete, è parecchio inquietante e riesce persino a superare, come presenza scenica, il personaggio di Valak nel film The Nun II.

In conclusione, al contrario del classico detto che i professori appioppano agli studenti, "è bravo ma non si applica", di questo film e del suo regista si può tranquillamente dire il contrario: non è una regia geniale, ma l'applicazione c'è.

Progresso del punteggio
6.5SCORE

"Discreto"

Recensito da Simona Ciccarini

Certificato da:
Metodo di Valutazione

Disponibile su:

Simona Ciccarini, dottoranda in diritto commerciale a Helsinki. Da sempre con una grande passione per il cinema e la scrittura, grazie a Hynerd posso condividere i miei interessi.

Scheda Tecnica

Cast Completo
Lou Llobell
Maddie
Jacob Scipio
Tyler
Melissa Leo
Diana
Joseph Lopez
The Passenger
Tony Doupe
Preacher
Bonni Dichone
Diner Waitress
Devielle Johnson
Neighborhood Volunteer
Jessica Cruz
Diner Customer
Miles Fowler
Daniel
Alan Trong

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