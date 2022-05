Sennheiser annuncia le nuove TWS sportive

Dopo aver presentato di recente i nuovi auricolari per audiofili, Sennheiser si appresta a immettere sul mercato le nuove SPORT True Wireless, cuffiette che promettono di addattarsi al meglio alle orecchie di tutti gli sportivi ad un prezzo abbastanza contenuto.

Le nuove SPORT True Wireless sono alimentate da un unico driver da 7 mm che dovrebbe evitare la distorsione del suono anche ai più alti volumi. Inoltre sono dotate dell’Adaptable Acoustic, in poche parole le funzionalità trasparenza e eliminazione dei rumori.

In aiuto all’Adaptable Acoustic troviamo in confenzione tre diversi adattatori, i quali Sennheiser consiglia di cambiare in base all’esigenza di ascolto. Per esempio per l’utilizzo della funzione trasparenza vengono consigliati gli adattatori Open Ear mentre per la riduzione dei rumori quelli Close Ear. Ovviamente entrambe le funzioni saranno utilizzabili con qualsiasi adattatore senza dover portarsi più gommini di ricambio sempre dietro.

In confezione troviamo poi quattro diverse alette intercambiambili permettendo agli utenti di poter personalizzare ulterioremente la vestibilità degli auricolari. Non meno importante poi la certificazione IP54 contro acqua e polvere permettendogli di essere usate anche sotto la pioggia.

Infine Sennheiser garantisce la durata della batteria per 9 ore per i singoli auricolari, con la possibilità di essere caricate completamente dal case fino a 2 volte. Non manca poi il Bluetooth 5.2 e la compatibilità a codec audio come SBC, AAC e aptX, tutto ciò ad un prezzo di €129,99.