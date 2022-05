One Piece Odyssey si rivela ai fan della saga piratesca in una veste JRPG

Il capolavoro del maestro Oda si prepara a travolgere come un’onda il mercato videoludico con il nuovo One Piece Odyssey. In attesa della sua uscita, analizziamo assieme le succose novità del titolo. Il gioco sarà sviluppato da Bandai Namco con la partecipazione di ILCA, e avrà la classica veste dei JRPG. L’uscita è prevista per il 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.

Esplorazione

I giocatori potranno vivere l’avventura nei panni dei membri della ciurma di Cappello di Paglia. Ciascuno di questi, dotato del suo playstyle unico e delle proprie azioni caratteristiche sarà fondamentale per progredire nella storia e svelare i misteri di quest’isola selvaggia. Zoro potrà fare a brandelli gli ostacoli, Chopper potrà intrufolarsi in piccole aperture altrimenti inaccessibili e tanto altro.

Battle System e Arti Kizuna

One Piece Odissey fonde gli elementi delle classiche battaglie a turni con altri provenienti dalla saga di One Piece. I giocatori dovranno utilizzare al meglio le abilità dei membri della ciurma per ottenere la vittoria.

Se vengono soddisfatti alcuni requisiti nel corso della battaglia sarà poi possibile avere accesso alle “Arti Kizuna“, devastanti attacchi combinati dalla potenza travolgente. Non sono ancora chiare però quali siano queste condizioni.

Nuovi Personaggi introdotti

Sono stati poi poresentati due nuovi personaggi che affiancheranno la ciurma di Rubber in questa nuova avventura. Prima fra questi, Lim, una misteriosa ragazza con un profondo odio per i pirati.

A Lim si affianca poi Adio, personaggio già introdottoci nei precedenti trailer, ma che ora abbiamo modo di osservare in modo più dettagliato. Adio è un esploratore che si è ritrovato sull’isola allo stesso modo in cui sono giunti i membri della ciurma di Cappello di Paglia.

Riusciranno i nostri pirati preferiti a lasciare quest’isola dagli infiniti tesori naturali? O saranno ostacolati dalle inquietanti e selvagge minacce che popolano questo luogo?