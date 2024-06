Palworld Sakurajima Update, tutte le novità!

L'8 giugno 2024 gli sviluppatori di Palworld hanno annunciato un aggiornamento chiamato Sakurajima Update , con un trailer che annuncia tutte le novità previste , e non sono poche.

La prima novità annunciata riguarda una nuova isola da esplorare , con funghi giganti, alberi di ciliegio, ed edifici a tema giapponese. Non sono state rivelate ufficialmente le dimensioni dell'isola, e sarà una sorpresa per tutti i giocatori.

Oltre all'isola giapponese vista precedentemente, verrà aggiunta una piattaforma petrolifera da poter invadere , oltre ad una nuova fazione e un nuovo boss . Essendo un edificio stabilito in mezzo al mare, i giocatori dovranno procurarsi dei Pal acquatici o volanti prima di poterla invadere.

Nel trailer sono stati mostrati quattro nuovi Pal , tra cui un mimic camuffato da baule, uno dall'aspetto spettrale, e uno corazzato. Non sono attualmente note le loro caratteristiche, che si scopriranno quando l'aggiornamento sarà disponibile. Oltre a loro ci saranno anche delle nuove sottospecie rare .

Nel trailer sono stati rivelati nuovi edifici, un aumento del limite del livello, un nuovo raid, e la modalità arena. Nella descrizione del trailer è possibile compilare un form per testare le novità prima del rilascio ufficiale. Aggiunta infine la possibilità per gli utenti Xbox di giocare in server dedicati senza quindi il crossplay.