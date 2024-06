Summer Game Fest 2024, una live ricca di novità!

Il 7 giugno 2024 si è tenuta la diretta streaming del Summer Game Fest su Twitch e YouTube ostata da GameSpot come era già stato annunciato all'inizio del Summer Game Event! La stream presentata da Geoff Keighley è andata a salvaguardare lo spirito del ormai scomparso E3; infatti, per la bellezza di 2 ore il Summer Game Fest ci ha tenuti attaccati allo schermo mostrandoci un'innumerevole quantità di titoli sia di grosse case di sviluppo, ma anche da parte di piccoli o addirittura singoli sviluppatori alla ricerca di fama e successo per le proprie creazioni! Se siete curiosi venite con noi a scoprire tutte le sorprese in arrivo!

Tutti i giochi del Summer Game Fest

LEGO Horizon Adventures

Il primo annuncio della serata è stato proprio quello di LEGO Horizon Adventures. Il mondo delle creazioni componibili che hanno segnato l'infanzia, e non solo, torna sulle piattaforme di gioco con un nuovo titolo unito al mondo della cacciatrice di macchine Aloy. Questo titolo segna una prima volta per la saga di Horizon per uscire al di fuori delle console PlayStation. Il gioco è in uscita per Natale 2025 su PC, Switch e PS5.

Harry Potter: Quidditch Champions

Dopo il successo di Hogwarts Legacy, si ritorna nel magico mondo di Harry Potter con Harry Potter: Quidditch Champions un gioco interamente dedicato allo sport del Quidditch. Dopo i primi playtest durante il 2023 abbiamo conferma ufficiale dell'uscita il 3 Settembre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Star Wars Outlaws

Poche novità durante la Summer Game Fest, vedremo però sicuramente di più durante l'Ubisoft Forward di lunedì 10. Star Wars Outlaws è il gioco Open World dell'omonima saga che ci farà indossare le vesti di una fuorilegge.

Metaphor: ReFantazio

Dai creatori di Persona 3, 4 e 5, che abbiamo avuto l'onore di averli sul palco del Summer Game Fest questa notte, abbiamo la presentazione annessa di trailer di Metaphor: ReFantazio, gioco basato sui protagonisti e sui loro archetypes, che sono oltre una quarantina e in grado di evolversi in forme superiori. Il gioco è atteso per l'11 ottobre 2024 e si presume sia su tutte le piattaforme.

Batman Arkham Shadows

Il Cavaliere Oscuro ritorna in esclusiva Meta Quest 3 per VR con un trailer sorprendente, dopo numerosi titoli della saga Batman Arkham a questo giro avremo un gioco in cui saremmo completamente immersi nei panni del protettore di Gotham. Il gioco è previsto nell'Autunno 2024.

Dragon Ball: Sparking! Zero

Dopo il gameplay showcase di Dragon Ball: Sparking! Zero mostratoci a marzo finalmente abbiamo una data d'uscita, ovvero l'11 ottobre 2024. Grandi aspettative per questo titolo soprattutto se fanatici della saga del compianto maestro Toriyama, che continua a far ardere i nostri cuori attraverso le avventure di una delle icone Anime più conosciuta al mondo: Goku!

Monster Hunter Wilds

Continuano gli annunci sulla saga Monster Hunter. Dopo il primo trailer mostrato durante lo State Of Play, viene mostrato un secondo trailer sorprendente anche durante la Summer Game Fest. Vengono mostrati nuovi mostri e quelle che possono sembrare pure nuove armi. Ulteriori notizie arriveranno con la Gamescom di agosto, dove saranno presenti anche delle demo giocabili.

Tutti gli altri titoli

Quelli analizzati sopra sono solo alcuni dei nuovi titoli annunciati alla Summer Game Fest tra i più grossi ed attesi. Il Summer Game Fest però ci porta anche altri titoli e trailer che è giusto menzionare per coloro che li aspettano e anche per rispetto nei confronti dei loro sviluppatori. Basandoci sui giochi rimanenti mostratoci nella diretta streaming andiamo ad analizzare in base ai generi:

Atmosfera Horror

Il primo è No More Room in Hell 2 che viene presentato con un trailer del gameplay da Torn Banner Studio. Il seguito del capitolo survival horror uscirà in accesso anticipato ad Halloween 2024 e supporterà una co-op fino ad 8 giocatori per sopravvivere a numerose ondate di zombie.

A seguire abbiamo la nuova creazione dell'autore di Silent Hill, già svelato qualche anno fa da Bohek Studio attraverso un trailer: Slitterhead.

Il trailer ci mostra una serie di combattimenti in terza persona contro mostri e creature durante il quale il giocatore è in grado di controllare diversi individui e utilizzare armi convenzionali e non.

Concludiamo il genere Horror con Blumhouse Games che presenta diversi giochi ancora in fase di sviluppo, ognuno con uno stile unico e differente, ma con sempre un'atmosfera macabra a fare da filo conduttore.

Casual Games

Il primo del genere di cui vi parliamo è Mighty Morphin: Power Rangers - Rita's Rewind. Ebbene sì torniamo con una delle saghe più iconiche per i ragazzi degli anni 80, 90 e primi del 2000, e adesso ritorna sulle piattaforme di gioco con un beat'em up bidimensionale.

A seguire abbiamo uno dei giochi che ci ha lasciati più sorpresi per la sua semplicità e per il suo gameplay frenetico di gruppo. Cuffbust unisce soggettività e un'atmosfera fuori di testa in questa fuga di questi piccoli esserini di prigione. Il gioco è sviluppato da Two Star che inaspettatamente non si tratta di una compagnia, bensì di un singolo developer, porta il suo titolo co-op fino a 20 giocatori sugli schermi del Summer Game Fest

Torniamo ancora una volta con un titolo stravagante e che sicuramente in molti avranno già visto grazie a numerosi meme su internet, Killer Bean. Il gioco mantiene lo sparatutto come tema principale in gioco roguelike, contrastando il tono serio dato dagli elementi fantapolitici e di spionaggio con un'atmosfera esilarante data dai personaggi.

Altro grande annuncio nel genere è Sonic X Shadows Generations che ci riporta in un cofanetto un'esperienza 2D e 3D all'interno dei migliori livelli della storia dei videogiochi di Sonic e Shadow. Il gioco arriva il 25 ottobre su console e PC.

Passiamo poi a Outersloth un progetto portato avanti dai creatori di Among Us. Il loro nuovo gioco viene creato come omaggio agli sviluppatori di giochi indie per permettere uno sviluppo sostenibile di progetti indie per dare visibilità anche a giochi minori. Come detto da loro sul palco, l'obbiettivo è quello "di permettere a tutti di creare il loro Among Us".

Inoltre, la Summer Game Fest ha visto anche l'annuncio della serie ufficiale di Among Us.

Concludiamo infine la serie dei Casual Games con un annuncio alquanto simpatico da parte di EA su Skate. Il gioco incentrato sull'esperienza dello skateboard ci viene mostrato attraverso un trailer satirico e una pre-alpha del gioco i cui playtest dovrebbero arrivare verso fine anno.

Gameplay semplici ma dettagli sbalorditivi

Quest'anno non mancano dei titoli diversi dal solito alla Summer Game Fest, sono infatti 4 i giochi che ci riportano un gameplay molto semplice, ma che compensano il tutto con un atmosfera impressionante grazie all'ambiente creato o alle host musicali.

Il primo di questi titoli è Cairn, un gioco basato sull'arrampicata e sull'esplorazione, un gameplay molto semplice caratterizzato però da scenari molto evocativi e curati in maniera sublime. Attualmente non è ancora stata fornita una data di uscita.

Passiamo poi a Wanderstop, un gioco in cui veniamo messi a capo di un negozio di tè, in un ambiente particolare e singolare. Sembra venir data grande cura al focus narrativo del gioco in cui la protagonista cerca di autoconvincersi della sua felicità e di "accettare la sua situazione".

Tocca poi a Neva un titolo a mio parere che può lasciare un segno, soprattutto tramite la meravigliosa colonna sonora che accompagna il trailer. Quello che sembra essere un gioco rogue racconta la storia di un'avventuriera accompagnata da un amico a quattro zampe che dal trailer sembra essere o un lupo o un cervo.

Altro annuncio inaspettato per la Summer Game Fest è quello dell'uscita con teaser di presentazione di Civilization VII, che porta un nuovo capitolo nel genere world building sempre da parte di Sid Meier e Firaxis. Il gioco arriverà sia su PC che su console nel corso del 2025.

Terminiamo la categoria con Deer & Boy un gioco caratterizzato da un ondata solitaria calcata dai latrati di un cerbiatto che accompagna il protagonista tra esplorazioni e enigmi.

Un po' di Storia con questi Single Player

Partiamo subito con un nuovo teaser per riportare sulla lingua il gioco Black Myth: Wukong, soulslike incentrato sulle avventure di Sun Wukong, il dio scimmia appartenente alla religione buddhista. Il gioco è previsto in uscita il 20 Agosto 2024 e ci vengono presentate anche diverse edizioni di gioco.

Continuiamo sull'ondata storica nei giochi con Tears of Metal un gioco roguelike con elementi gestionali-tattici con anche modalità co-op ambientato durante la ribellione scozzese che ci metterà nei panni di un comandante alla creazione del proprio esercito. Il gioco attualmente è disponibile in Wishlist su Steam.

Arriva poi un nuovo assaggio del titolo di Warhorse Studios annunciato qualche mese fa: Kingdom Come: Deliverance II. Anche in questo titolo si cerca una ricostruzione storica molto fedele portando a zero gli elementi di fantasia il tutto all'interno di un gioco di ruolo. Il gioco arriverà nel corso di quest'anno.

Ritorna inoltre UNKNOWN 9: Awakening, il titolo di Bandai Namco che ha come protagonista l'attrice Anya Chalotra, che prese il ruolo di Yennefer in The Witcher. Il titolo è in uscita il prossimo autunno su PC e Console, anche di vecchia generazione.

Continuano gli assaggi sulla storia e sugli eventi che caratterizzeranno gli eventi interni al gioco MMO survival open world tratto dagli omonimi film Dune: Awakening.

Concludiamo il genere con gli annunci dei trailer di New World: Aeternum, Phantom Blade Zero e Kunitsu Gami: Path of the Goddess. Di questi giochi non è stato annunciato nulla se non i teaser e informazioni superflue, però rimangono aperte le possibilità di eventuali demo presso le varie fiere.

Una bella sparatoria non fa mai male

Ultima categoria dei nuovi giochi del Summer Game Fets sono gli sparatutto o in generale i giochi con un maggiore focus in PVP.

Partiamo con The First Descendant, finalmente il looter shooter in Unreal Engine 5 conferma il suo debutto in data 2 Luglio su PC e console. Il gioco era ormai in fase di sviluppo da anni e le peculiarità mostrate lo hanno reso abbastanza ricercato soprattutto per il basso numero di titoli longevi looter shooter.

Rimanendo sempre in ambito FPS abbiamo in arrivo su console e PC il gameplay tattico di Delta Force: Hawk Ops. Dal trailer sembra essere un FPS più incentrato su una modalità Co-op rispetto che ad un Player vs Player, però è ancora tutto da vedere.

Grande novità è il primo progetto del team da poco formatosi Uncapped Games che porta sui sistemi di gioco Battle Aces, un gioco RTS altamente frenetico molto simile ai tattici già presenti online. L'obbiettivo del loro progetto è quello di ottenere un gioco di passaggio che permetta anche ai neofiti del genere di apprezzare il titolo. Si punterà ad un gameplay meccanicamente molto semplice in modo da rendere il gioco il più scorrevole possibile.

Ultimi giochi PvP sono Fatal Fury: City of The Wolves, un picchiaduro di SNK in arrivo nel 2025, e di Dark and Darker un fantasy PvP solo per PC molto simile alla saga di Elder Scroll che è disponibile già da oggi.

Nuove stagioni ed espansioni su nuove piattaforme

Finiamo il Summer Game Fest con vari annunci riguardo a nuove stagioni ed espansioni per diversi giochi, inoltre abbiamo anche la conferma di un colosso nel PC gaming in arrivo su console!

Andando in ordine abbiamo:

Novità sull' Anno 2 di Street Fighter 6 , tra cui il ritorno di Byson .

di , tra cui il ritorno di . Nuova Stagione di The Finals ambientata a Kyoto in arrivo la prossima settimana.

di ambientata a Kyoto in arrivo la prossima settimana. Deluxe Edition di Alan Wake 2 e Collector's Edition in programma per Autunno 2024. Viene inoltre lanciata l'espansione Night Springs che esce l'8 Giugno per tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco.

di e in programma per Autunno 2024. Viene inoltre lanciata l'espansione che esce l'8 Giugno per tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco. Nuova Spedizione di Honkay: Star Rail, di cui era disponibile un bonus attraverso la visione della diretta attraverso TikTok Live!

Oltre le novità sopra elencate abbiamo 2 grosse notizie:

Palworld propone un update ricco di aggiunte in uscita il 27 Giugno. In primis viene aggiunta una nuova isola del tutto inedita caratterizzata da dettagli che richiamano molto il Giappone insieme a ovviamente dei nuovi Pal da aggiungere al proprio team. Inoltre vengono anche rilasciati i server dedicati ad Xbox.

Infine è arrivato il giorno in cui Riot Games, creatori di League of Legends, Legends of Runeterra e Valorant, arrivano su console. Dopo il lancio di Wild Rifts su mobile Riot arriva su PS5 e Xbox Series X|S con Valorant. Lo shooter tattico con meccaniche di mira alquanto complesse avrà una beta limitata il 14 Giugno su PS5 per effettuare gli ultimi test. Ancora non si sa se insieme a Valorant verrà portato anche Vanguard, l'anticheat di riferimento per i giochi Riot.