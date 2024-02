Palworld: Il nuovo record di 25 milioni di utenti

A poco più di un mese dalla sua uscita, il fenomeno Palworld segna un nuovo strabiliante record! Stando a quanto riferito da Pocketpair infatti, il gioco avrebbe raggiunto la soglia dei 25 milioni di giocatori. La casa di sviluppo avrebbe comunicato come il titolo abbia venduto 15 milioni di unità solo su Steam. I restanti 10 milioni sarebbero quindi utenti Xbox, dovendo necessariamente dividersi tra abbonati a Game Pass e copie vendute.

Sul profilo ufficiale di Palworld gli sviluppatori hanno pubblicato un post per celebrare questo traguardo. All’interno del post Pocketpair promette di dedicare le proprie risorse alla risoluzione di bug ed a combattere i cheater, per migliorare ancor di più l’esperienza di gioco.

Pocketpair ha anche sottolineato come i giudizi delle recensioni su Steam siano stati in media “Molto positivi”. Palworld avrebbe infatti ottenuto, al fronte di 261.000 recensioni, un punteggio del 91%. Risultato capace di far gola a molti dei competitor attualmente presenti sul mercato.

Il titolo non è attualmente disponibile su Nintendo Switch o PlayStation 5, nonostante la casa di sviluppo si sia dimostrata speranzosa di un arrivo di Palworld anche nell’universo Sony. Ancora lontano sembra invece lo sbarco su console Nintendo, dove The Pokémon Company ha avviato delle indagini sul’opera di Pocketpair.

Sono in molti infatti a tacciare Palworld di aver plagiato la serie Pokémon, data la forte ispirazione di alcuni design e l’impostazione da monster collector. Alcuni utenti si sono spinti finanche ad inviare minacce di morte agli sviluppatori. Comportamento ovviamente condannato dal CEO dello studio, che ha invitato gli utenti ad interrompere queste riprovevoli azioni.