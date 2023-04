Pasquetta: 3 film da vedere in famiglia o con gli amici

Oggi, il giorno di Pasqua, si passa in famiglia, anche se il famoso detto dice “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi“. Tra uova -sode- e uova di cioccolato, molti si sono già organizzati per il giorno successivo, ovvero Pasquetta, che si passa con gli amici, generalmente facendo una grigliata tutti insieme.

A volte, però, questo non è possibile a causa del freddo o della pioggia, allora cosa fare nel caso di una Pasquetta in casa? Vedere un film che tenga vivo lo spirito pasquale, ovvio!

Ecco quindi tre film da vedere in compagnia (ma anche in solitaria) nel giorno di Pasquetta!

1. Le 5 leggende

Cominciamo con un film leggero e per tutta la famiglia: Le 5 leggende narra delle avventure di vari personaggi delle feste e del folklore di vari paesi, come Sandman (l’uomo di sabbia, che secondo la cultura Anglosassone, soffia sul volto del dormiente la sabbia che lo farà sognare) o la Fatina dei denti, sempre della medesima cultura, che sostituisce il nostro topo dei denti. Insieme a queste è presente anche il Coniglio pasquale, con la funzione di nascondere le uova colorate per i bambini.

2. Noah

Passiamo ora ad un film più adulto e biblico: Noah di Darren Aronofsky (Requiem for a Dream), con Russel Crowe (Il Gladiatore) nel ruolo di Noè, Jennifer Connely (A beautiful Mind) ed Emma Watson (Harry Potter). Il film narra la storia dell’arca che tutti conosciamo, ma il tocco del visionario regista si nota nella scenografia particolare e nei colpi di scena tipici dei suoi film. Quale miglior film da vedere durante la Pasquetta per simboleggiare la rinascita?

3. La passione

Infine, concludiamo questa lista con La Passione di Cristo, il controverso film di Mel Gibson. L’attore di film celebri come Signs e Cuore Impavido, dopo aver abbandonato la carriera di attore si è dato alla regia, puntando alla ricostruzione storica “più” accurata possibile nei suoi film, tanto da far parlare i protagonisti nella lingua originale delle popolazioni che portava sul grande schermo. Un esempio è il film Apocalypto, dove fa parlare gli attori che interpretano i maya nella loro lingua di origine.

Lo stesso accadde per La Passione di Cristo, ma il regista qui non si limita alla lingua per sottolineare il realismo della sua pellicola, ma mostra tutte le cose terribili che Cristo ha dovuto sopportare prima e durante la crocifissione… Non è un film per persone deboli di stomaco.

La redazione di Hynerd vi augura una buona Pasqua e delle buone feste!