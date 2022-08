The sandman: un episodio bonus disponibile su netflix

The Sandman, l’ultima serie prodotta da Netflix, ha riscosso un enorme successo. Era dai tempi di Stranger Things e The Witcher che non si vedeva un prodotto talmente buono. La serie è stata accolta da un entusiasmo enorme: non a caso, deriva dall’omonimo fumetto di Neil Gaiman, opera dark fantasy con protagonista il re dei sogni, Morfeo protettore del mondo onirico. Gaiman ha partecipato alla scrittura della sceneggiatura e supervisionato il progetto stesso. Ciò ha sicuramente portato la serie ad un livello alto, apprezzato dai fan della Graphic Novel targata DC Comics, ma anche da quegli spettatori che non hanno letto il fumetto.

Non sappiamo ancora se ci sarà una seconda stagione di The Sandman ma, a sorpresa, la piattaforma streaming ha rilasciato un episodio inedito, l’undicesimo, dotato di un cast a dir poco stellare. Infatti le Guest stars dell’episodio bonus sono, per citare alcuni nomi, Michael Sheen (Passengers, Midnight in Paris), David Tennant (Doctor Who, Harry Potter e il Calice di Fuoco) e James McAvoy (Split, Queste Oscure Materie).

L’ultimo episodio di The Sandman adatta le due storie Calliope e Il sogno di mille gatti. In totale dura ben 64 minuti e per questo è diviso in due parti. Speriamo di ricevere presto ulteriori informazioni su un’ipotetica seconda stagione, mentre intanto ci godiamo l’episodio bonus.