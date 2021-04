Pennyworth 2 Finale Di Stagione Il 2 Maggio

Domenica 2 maggio su Starzplay sarà disponibile il finale della seconda stagione della serie originale DC Pennyworth.

La serie tratta dai fumetti della DCPENNYWORTH esplora gli anni della giovinezza di Alfred Pennyworth (Jack Bannon- The Imitation Game), un ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia una impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60 e si ritrova a lavorare con il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge- Our Girl, Reign, Fleabag), futuro padre di Bruce Wayne.

Oltre a Jack Bannon e Ben Aldridge, nel cast troviamo Emma Paetz(Gentleman Jack) nei panni di Martha Kane, Hainsley Lloyd Bennett(Eastenders)nel ruolo di Deon “Bazza” Bashford, Ryan Fletcher(Outlander) nel ruolo di Wallace “Daveboy” MacDougall, Dorothy Atkinson (Hanna, Harlots, Call the Midwife) come la signora Pennyworth, Ian Puleston-Davies (Tin Star, Marcella)nei panni del signor Pennyworth, Ramon Tikaram (Brassic, The Victim) nel ruolo dell’ispettore investigativo Victor Aziz, Edward Hogg(Taboo, Harlots, White Lightning) come il colonnello John Salt, Harriet Slaternei panni di Sandra Onslow e Jessye Romeo(Coprifuoco, Nella lunga corsa) nei panni di Katie Browning, Paloma Faith(The Imaginarium of Doctor Parnassus) nei panni di Bet Sykes e Jason Flemyng (Il curioso caso di Benjamin Button) nei panni di Lord James Harwood.

E con la partecipazione speciale di James Purefoy(The Following, Altered Carbon) nel ruolo del Capitano Gulliver Troy. Un anno dopo gli eventi narrati nella prima stagione, l’Inghilterra si trova coinvolta in una devastante guerra civile, con la potente e neofascista Raven Union, guidata da Lord Harwood, che minaccia di controllare l’intero paese. Il nord di Londra rimane una delle poche zone di resistenza rimaste. È qui, nella zona neutrale del West End, che ritroviamo Alfred Pennyworth.

Dopo anni passati nell’esercito britannico e grazie all’addestramento nella SAS, Alfred ha imparato ad essere un cinico ottimista, aspettandosi il peggio ma sapendo di poterlo affrontare. Ora che gestisce il Delaney, un locale per il mercato nero a Soho che accoglie tutti, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, Alfred, insieme ai suoi compagni della SAS “Bazza” e “Daveboy”, è alla ricerca di una via fuga, prima che Londra e il Paese intero vengano rasi al suolo.



Basato sui personaggi DC creati da Bob Kane e Bill Finger, la serie drammatica di 10 episodi della Warner Bros.Television è prodotta da Bruno Heller (Gotham, The Mentalist, Rome), Danny Cannon (Gotham, serie CSI) e Matthew Patnick (The Night Manager, Peaky Blinders).