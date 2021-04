Physical, la nuova serie dark comedy di Apple TV

Apple TV + ha rilasciato oggi il teaser trailer di “Physical”, la serie dark comedy di 10 episodi con protagonista Rose Byrne, nominata agli Emmy e al Golden Globe, e ideata da Annie Weisman, che verrà presentata in anteprima venerdì 18 giugno su Apple TV + con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì.

Ambientata in un’idilliaca, fragile e soleggiata San Diego degli anni ’80, la serie racconta la trasformazione della protagonista (interpretata da Rose Byrne) da casalinga soffocata e trascurata a forza economica, potente e sicura di sé, che pian piano diventa una figura che oggi diamo per scontata, ma che all’epoca (negli anni ’80) era del tutto rivoluzionaria: una lifecoach al femminile. “Physical” è una serie dark comedy con episodi di mezz’ora che segue le vicende di Sheila Rubin, una casalinga tormentata e apparentemente sottomessa che sostiene le aspirazioni politiche del suo brillante e controverso marito. Ma, dentro le mura domestiche, Sheila ha una sua visione divertente e un po’ dark della vita. Sta inoltre lottando con una serie di demoni personali legati all’immagine che ha di sé… almeno finché non trova sollievo nella più improbabile delle soluzioni: il mondo dell’aerobica.

Oltre a Byrne, “Physical” è interpretato da Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks e Ashley Liao.