La Via Del Grembiule: Due Mondi In Simpatico Conflitto

Recentemente approdato su Netflix, La Via del Grembiule: Lo Yakuza Casalingo è un anime di cinque puntate che ha fatto molto discutere, tra chi lo ha adorato e chi non ha apprezzato alcune scelte stilistiche, ma partiamo con ordine.

La trama

L’anime racconta le vicende di Tetsu, ex temutissimo membro della Yakuza, soprannominato il “Drago immortale”, che decide però di abbandonare la vita negli ambienti della malavita non appena incontra e sposa Miku, donna in carriera dal forte carattere di cui il nostro protagonista si innamorerà abbandonando così il suo oscuro passato. L’ex Drago Immortale decide dunque di approcciarsi alla vita da casalingo ma, essendo cresciuto e abituatosi agli ambienti della criminalità organizzata, affronterà tutto ciò che riguarda la vita del casalingo con il modus operandi di uno Yakuza. Ciò chiaramente provoca un contrasto che suscita ilarità nello spettatore, vedendo Tetsu affrontare situazioni del tutto comuni con un atteggiamento tipico dello stereotipo degli Yakuza.

La Via Del Grembiule: Due Mondi In Simpatico Conflitto 10 - Hynerd.it

Il particolare stile di animazione

Lo stile di animazione ha diviso in due gli spettatori, tra chi lo ha apprezzato e chi invece non l’ha gradito. L’animazione in sé dà un effetto inusuale, le scene sembrano delle vere e proprie vignette intermezzate da alcuni movimenti, rendendo l’anime a tutti gli effetti un “manga animato” e fornendogli uno stile particolarissimo al quale, se da esso apprezzato, lo spettatore non potrà fare altro che abituarsi e amare.

Il tono della serie è molto leggero, si tratta di un anime a sfondo comico e dalle puntate sconnesse se non per qualche sviluppo della trama orizzontale. Le puntate stesse sono frammentate in “capitoli”, raccontando piccoli frammenti della vita di Tetsu che non potranno fare altro che strapparvi un sorriso. Ciò però passivamente ci lascia riflettere su cosa comporti la vita di un membro della Yakuza e a quali valori è costretto a sottostare quasi dedicando ad essi la propria umanità.

La Via Del Grembiule: Due Mondi In Simpatico Conflitto 11 - Hynerd.it

Senz’altro questo anime si può definire una scommessa, ma una scommessa certamente ben riuscita e apprezzata dagli spettatori che attendono con piacere l’arrivo della confermata seconda stagione. Attendiamo dunque di veder tornare il Drago Immortale sui nostri schermi per vederlo continuare il suo percorso verso la “Via del Grembiule”.