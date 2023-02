Pikmin 4: il nuovo trailer nel nintendo direct di febbraio

A distanza di mesi dal suo annuncio, Pikmin 4 torna sotto i riflettori del Nintendo Direct dell’8 Febbraio come apertura dello show, rendendo finalmente nota la sua data di uscita. Il prossimo attesissimo capitolo della saga di Pikmin sbarcherà sugli scaffali dei negozi il 21 luglio 2023, catapultando i giocatori di Nintendo Switch in una nuova, spaziale avventura. Qui di seguito potrete trovare il trailer integrale.

Protagonista indiscusso dello show è stato un’adorabile creatura dalle sembianze canine, che aiuterà il nostro protagonista ed i Pikmin ad esplorare il mondo circostante ed a portare a termine gli incarichi giornalieri. Grande enfasi è stata poi data al comparto strategico ed alle battaglie che aspettano i giocatori nel titolo, sempre più ricco di minacce e di temibili creature.

Dal genio di Shigeru Miyamoto, Pikmin è un videogioco strategico nel quale dovremo controllare orde di esserini colorati per portare a termine attività di vario tipo, quali la costruzione di strutture, la rimozione di ostacoli o ancora per affrontare temibili alieni che si frappongono ai nostri obiettivi.

In chiusura dell’annuncio poi, la grande N ha promesso ai videogiocatori di fornire nuovi aggiornamenti su Pikmin 4 nel corso di questi mesi, strizzando l’occhio a futuri scorci di gameplay. Pikmin 4 uscirà in esclusiva assoluta per tutte le console della famiglia Nintendo Switch.