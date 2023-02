Judas: data d’uscita fissata per marzo 2025

Dopo anni di apparente sviluppo infernale, Ghost Story Games sembra finalmente pronta a mostrarci qualcosa di più sul suo misterioso FPS Judas. Lo scorso dicembre, in occasione dei The Game Awards, Il creatore di BioShock, Ken Levine, ci ha mostrato per la prima volta il gioco e ora, grazie a Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, sappiamo che molto probabilmente potremo giocarci prima della fine di marzo 2025.

La notizia proviene dal rapporto trimestrale sui guadagni di Take-Two, in cui si legge che l’azienda ha in programma 87 giochi da pubblicare tra l’anno fiscale 2023 (l’anno fiscale in cui ci troviamo ora, che si conclude a fine marzo) e l’anno fiscale 2025 (che si conclude a fine marzo 2025). Tra questi, secondo un’intervista fatta a Zelnick da parte di IGN, sarebbe presente anche Judas.

Sempre nell’intervista, Zelnick pur dicendo che il rinvio di qualche gioco è purtroppo sempre possibile, è parso comunque piuttosto fiducioso e sicuro nei riguardi del piano che Take-Two sta presentando ai suoi investitori, quindi non ci dovrebbero essere troppe sorprese.

Negli ultimi anni abbiamo avuto qualche slittamento. Ma in questo momento ci sentiamo molto stabili.

Sono molto fiducioso riguardo ai prossimi impegni. Naturalmente c’è sempre la possibilità di qualche slittamento, ma i team di sviluppo sembrano funzionare davvero bene e sono ottimista sulla possibilità di offrire costantemente grandi titoli al mercato”. Strauss Zelnick

Nella stessa conversazione, Zelnick ha chiarito anche la possibilità di licenziamenti presso l’editore nei prossimi mesi, affermando che anche se alcuni posti di lavoro potrebbero andare persi, comunque sia, si aspetta un impatto “modesto”. Inoltre ha parlato delle fughe di notizie su GTA 6 avvenute alla fine dello scorso anno e di come abbiano avuto un impatto emotivo sul team.

Di Judas, come affermato prima, abbiamo avuto un primo assaggio ai The Game Awards dello scorso anno. Per ora sappiamo che si tratta di un FPS narrativo in single player (in linea con lo stile dei Bioshock) e che uscirà su Playstation 5, Xbox Series S/X e Personal Computer via Steam ed Epic Games.