Zelda Tears of the Kingdom: nuovo trailer e Collector’s Edition

Un nuovissimo trailer di Zelda Tears of the Kingdom catapulta i fan nelle selvagge terre di Hyrule.

In chiusura del Nintendo Direct tenutosi l’8 febbraio, un nuovo trailer di Zelda Tears of the Kingdom incendia gli animi dei videogiocatori, proponendo loro un nuovo scorcio sulle tenebrose quanto temibili terre di Hyrule.

Dopo mesi di silenzio, ed a poco meno di tre mesi dalla sua uscita, il nuovo open world targato Zelda sembrerebbe proporre una narrativa dai toni molto più dark. L’eroe prescelto dovrà affrontare ancora una volta Ganon, ma le aspettative non sembrano rosee. Il braccio del nostro protagonista sembra essere la chiave di volta di questa nuova avventura. Uno strumento grazie al quale potremo esplorare il mondo circostante come mai prima d’ora, in un level design che tende quanto più alla verticalità.

Orde di nemici sempre più minacciosi e nuovi metodi di esplorazione (tra i quali un veicolo a 4 ruote ed una piattaforma per lo spostamento aereo) fanno di Zelda Tears of the Kingdom un titolo succulento che i giocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di avere fra le mani.

Al termine dell’annuncio, Nintendo ha poi mostrato la Collector’s Edition del titolo. Al suo interno potremo trovare uno steelbook, un artbook contenente tutte le concept art e le illustrazioni dei personaggi più importanti, nonché delle spille ed un poster. Zelda Tears of the Kingdom uscirà il 12 maggio 2023 per tutte le console della famiglia Nintendo Switch.