Playstation 5: nuove scorte in arrivo?

David Gibson, noto analista finanziario, sul suo profilo Twitter ha dichiarato che nello scorso mese il peso delle spedizioni Sony importate negli Stati Uniti è aumentato del 400% rispetto a settembre 2021. Si sarebbe infatti passati da un peso pari a 1,5 milioni di kg a uno di ben 7,5 milioni.

Ma sono tutte playstation 5?

Ovviamente no, si tratta di spedizioni di prodotti Sony e non nello specifico di Playstation 5. Conterrebbero quindi, oltre alle tante agogniate consoles next gen, controllers e Playstation 4. È innegabile comunque che i numeri siano molti alti ed è lecito quindi pensare che ci sia stato un sostanziale aumento anche per quanto riguarda le scorte di Playstation 5. Non sarebbe infatti strano pensare che Sony, in vista anche del lancio di God of War Ragnarok e delle prossime festività natalizie, punti a rimpinguare le scorte per riempire gli scaffali dei negozi.

Inoltre, anche se i dati riguardano solo i prodotti distribuiti negli Usa, è molto probabile, vista anche l’alta domanda (che con l’arrivo delle già citate prima feste natalizie, non farà che aumentare), che ci sia un’incremento di scorte anche nel resto del mondo.

Questa è sicuramente un’ottima notizia e fa sicuramente ben sperare i giocatori che in futuro le cose possano migliorare. Playstation 5 infatti, fin dal suo lancio nel 2020, è stata vittima di una costante offerta limitata, dovuta alla mancanza di materie prime necessarie alla sua produzione. Sony recentemente ha provato ad ovviare questo problema, realizzando un nuovo modello approdato sul mercato australiano poco più di un mese fa. Identico in termini di prestazioni ma leggermente più leggero, e rappresenterebbe, secondo molti, il tentativo della società nipponica di realizzare lo stesso prodotto riducendo il fabbisogno di materie prime, il che faciliterebbe l’approvvigionamento.

Secondo inoltre le fonti di Insider Gaming, pare che l’obbiettivo per il prossimo anno fiscale sia quello di distribuire 30 milioni di Playstation 5, ben di più rispetto alle 18 milioni previste per quest’anno.

A tutti quelli che bramano la next gen di Sony, non resta quindi che aspettare ulteriori notizie e aggiornamenti, a chi invece possiede già la console o ha una Playstation 4, ricordiamo che il 9 novembre uscirà uno dei titoli più attesi dell’ultimo periodo, ovvero God of war Ragnarok.