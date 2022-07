Pokémon Scarlatto e Violetto: Leakate alcune delle evoluzioni Antiche e Future

In questi ultimi giorni sono stati pubblicati dei leak nel profilo Twitter Centro Leaks, considerata una delle migliori fonti per quanto riguarda rumors e notizie sul mondo Pokémon. Tali informazioni sono state raccolte da alcuni leakers che hanno provato o visto le prime versioni di Scarlatto e Violetto, portando a quello che sembra essere un quadro generale su delle nuove varianti sotto forma di Pokémon antichi e futuri.

Questo è ciò che è stato comunicato:

I giochi avranno una variazione di specie Pokémon ancora da scoprire, chiamate forme antiche e future. Le stesse hanno una significativa differenza rispetto alle varianti regionali a cui i giocatori Pokémon sono abituati dalla settima generazione, avranno infatti i loro nomi e il loro numero Pokédex. Sebbene tecnicamente siano antenati o discendenti di alcuni Pokemon, sono classificati come propri Pokémon, poiché non dipendono dalla regione, ma piuttosto da stati precedenti o futuri della loro specie. Queste specie non si evolvono, ma hanno statistiche elevate.

Tra le altre speculazioni, Centro Leaks afferma la presenza di un altro tipo di variazioni, chiamate specie convergenti, che avranno anche il proprio nome e numero Pokédex. Queste ultime non hanno nulla a che fare con le specie precedenti, anche se sembrano molto simili tra loro. Sono basati sul concetto di “Evoluzione convergente“, in cui animali non imparentati hanno dei tratti simili ad altri al momento della loro evoluzione.

Come si può notare dal grafico e dal secondo trailer pubblicato nel canale YouTube di Nintendo, sembrerebbe che Salamence e Tyranitar saranno i due Pokémon pseudo-leggendari ad avere una loro specie antica/futura.

Sarà poi possibile colpire più duramente con il tipo specifico delle mosse (Fuoco, Acqua, Elettro, ecc.) con la nuova mossa STAB, senza che loro abbiano punti deboli di quel tipo. Un altro dettaglio riguarda il non poter consegnare due Pokémon alla pensione, mentre le uova rimangono ancora presente nel titolo.

Ricordiamo che queste informazioni sono dei leak, consigliamo quindi di prenderle con le pinze almeno finché non saranno confermate da GameFreak.