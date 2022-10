Pokémon scarlatto e violetto: ecco il nuovo pokémon elettro

Indice dei contenuti Un gameplay mostra Bellibolt in Pokémon Scarlatto e Violetto

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del video caricato sui canali Youtube ufficiali di Pokémon. Nella premier facevamo la conoscenza di Kissara, capopalestra (streamer e influencer) di tipo elettro dei prossimi giochi Pokémon Scarlatto e Violetto, intenta nel mezzo di una diretta streaming, a condurre un quiz per indovinare il suo Pokémon compagno.

Servendosi delle domande poste dai fan per indovinare il Pokémon, la stessa capopalestra aveva svelato diversi dettagli sull’aspetto e le caratteristiche del suo compagno, senza però rivelarlo apertamente. Ha infatti rimandato la cosa alla sua prossima diretta, invitando i suoi “elettrini” ed “elettrine” a scrivere nei commenti di quale Pokémon si trattasse.

Ebbene si, ieri con un nuovo video che vede sempre protagonista Kissara e le sue stream, abbiamo finalmente avuto la risposta al quesito. Si tratta di Bellibolt, il nuovo Pokémon di nona generazione.

Allegro e rotondo, il mostriciattolo tascabile di tipo elettro, corrisponde esattamente alle precedenti descrizioni della capopalesta di Leudapoli: è molliccio (quasi gommoso) e molto elastico, ha due bozze sulla testa che la gente confonde con gli occhi e si comprime e allunga a suo piacimento per generare elettricità nella sua pancia. La premiere, si conclude infine, con una presentazione leggermente più dettagliata rispetto a quella dello scorso video, della capopalestra e star della regione di Paldea.

Sempre nella giornata di ieri, è stato caricato un gameplay di Pokémon Scarlatto e Violetto che ritrae la capopalestra e Bellibolt in azione. Il video inizia mostrando alcuni spezzoni della sfida in palestra contro Kissara e il suo Pokémon, il che ci dà l’opportunità di farci un‘idea generale di Leudapoli.

La città appare come un misto tra una grande metropoli all’avanguardia, con imponenti grattacieli di vetro e strutture futuristiche, e una semplice cittadina con villette dai colori vivaci. Le strade sembrano poi essere disseminate di cartelli pubblicitari elettronici, che si vanno a sposare molto bene con la palestra di tipo elettro e lo stile più futuristico.

Nella parte finale, il trailer si concentra esclusivamente su Bellibolt. Lo vediamo intento a interagire nel mondo di gioco, e a farsi lavare dall’allenatore all’interno della modalità “Picnic”. Inoltre durante uno scontro con Croagunk, sembra utilizzare la mossa di terra “Colpodifango“, questo farebbe presuppore che possa avere un’evoluzione di doppio tipo elettro/terra ma è fin troppo presto per dirlo con certezza.

In conclusione, in attesa di altre notizie da parte di Game Freak e The Pokémon Company, vi ricordiamo che i prossimi titoli di nona generazione, Pokémon Scarlatto e Violetto, usciranno in tutto il mondo il 18 novembre su Nintendo Switch.