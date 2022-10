Pokémon spada e scudo: l’ultimo update arriverà il 1° novembre

Se gli scambi e le lotte tra amici rimarranno invariati, lo stesso non si può dire per lo “Stadio Lotta”, la modalità online infatti, dal prossimo mese non avrà ne nuove stagioni ne riceverà aggiornamenti e la classifica delle lotte competitive sarà azzerata. Per quanto riguarda le “Terre Selvagge”: Snorlax Gigamax verrà aggiunto ai raid, e gli eventi, cambiati fin dal rilascio di Pokémon spada e scudo nel 2019, riceveranno le ultime modifiche permanenti, con l’aggiornamento di novembre.