Fire emblem engage: come cambiare difficoltà

In questa guida vi mostreremo come modificare il livello di difficoltà su Fire Emblem Engage, così da rendere l’esperienza soddisfacente e stimolante.

Indice dei contenuti Fire Emblem Engage: valutate attentamente

Prima di intraprendere il viaggio con il Drago Divino Alear alla ricerca degli anelli dell’emblema sparsi per il vasto continente di Elyos, il giocatore deve prendere un’importante decisione: scegliere il livello di difficoltà. Può sembrare banale come scelta, ma è opportuno ponderarla per godere appieno dell’avventura offerta da Intelligent Systems.

Una volta iniziata una nuova partita in Fire Emblem Engage, avete la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni di difficoltà: normale, difficile e folle. La difficoltà Normale è consigliata per chi non è avvezzo al genere e per chi non necessità un alto livello di sfida per godersi l’esperienza. La difficoltà Difficile è indirizzata ai giocatori più esperti, per chi da anni mastica il genere. Infine la difficoltà Folle è suggerita per gli amanti delle sfide, coloro che non si demoralizzano dinnanzi ad ostacoli particolarmente ostici.

Dopo una breve introduzione in cui abbiamo elencato le varie opzioni di difficoltà, adesso dirigiamoci verso il focus dell’articolo. In Fire Emblem Engage è possibile modificare il grado di difficoltà? Si, ma con un’eccezione. Essa può essere cambiata a partire dal Capitolo 3 quando avrete accesso al Somnel, più precisamente alla camera di Alear. Una volta arrivati al suo interno, dovrete interagire con il letto per aprire il menù, all’interno del quale è presente un’opzione per modificare il livello di difficoltà.

Qui fa capolino l’eccezione alla quale abbiamo accennato in precedenza, poiché la difficoltà può essere solo diminuita e non aumentata. Quindi se deciderete di affrontare l’avventura a difficoltà Normale, non potrete modificarla fino alla fine del viaggio. Assicurati inizialmente di scegliere una difficoltà idonea alle vostre capacità, così da poter ottenere la massima soddisfazione dall’epopea di Alear.

In conclusione vi ricordiamo che Fire Emblem Engage è disponibile su Nintendo Switch a partire dallo scorso 20 gennaio e prossimamente su HyNerd uscirà la recensione completa dell’ultima fatica di Intelligent Systems.